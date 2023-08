Kutschfahrt für den Frieden: Erst Schwaben, dann Jerusalem

Es regnet, aber Helmut Kautz ist bester Laune. Der evangelische Pfarrer aus Brandenburg, Vorsitzender des Vereins Friedensglocke e.V., steht mit fast vierzig Frauen und Männern und zwanzig Pferden an einer Straße bei Zusmarshausen: Es ist Mittagspause. Ihren Pferden haben sie eine kleine Weide abgesteckt zum Grasen. Und auch die Friedensaktivisten stärken sich. Sie haben eine lange Reise vor sich. Sie wollen ein Zeichen für den Frieden setzen. Nirgendwo geringer als in Jerusalem. Dorthin wollen die Frauen und Männer in zwei Jahren aufbrechen. Und vorher wird geübt.

Trainingsstrecken vor der langen Reise

Bis zur Reise im Jahr 2025 trainieren sie auf kleineren Routen durch Deutschland, aktuell geht es durch Schwaben. In Nersingen im Landkreis Neu-Ulm sind sie gestartet. Ihre Route führt sie in den nächsten Tagen über Augsburg, Kaufbeuren und Nesselwang durchs Allgäu. Ende August wollen die Friedensaktivisten dann wieder in Nersingen ankommen.

Friedens-Treck mit Glocke aus Militärschrott

Der Verein wurde vor vier Jahren gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, mit Pferden und Glocken für den Frieden zu werben. Zum Verschenken haben sie kleine Glocken dabei, vor allem aber eine etwa fünfzig Zentimeter große Glocke. "Die ist aus Militärschrott aus dem Zweiten Weltkrieg hergestellt", erzählt Helmut Kautz. "Wir haben unter anderem Granaten und Patronenhülsen eingeschmolzen."