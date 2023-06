Augsburger Friedensfest: Kreativität steht im Fokus

Vom 22. Juli bis zum 8. August wird Augsburg erneut zur Bühne des Friedens. Beim diesjährigen Kulturprogramm des Augsburger Hohen Friedensfestes dreht sich alles um das Thema "Kreativität". Thomas Weitzel von der Stabstelle Kultur im OB-Referat der Stadt Augsburg sieht in kreativen Lösungsansätzen einen Weg zur friedensstiftenden Teilhabe. Über 35 Akteure, darunter Vereine, Initiativen und Religionsgemeinschaften, tragen mit 45 Veranstaltungen an 32 Spielorten in acht Stadtteilen zu einem vielfältigen Programm bei.

Gesang, Tanz und kulinarische Entdeckungsreise

Die Veranstaltungen reichen von Gesang und Tanz über Literatur und Theater bis hin zu Workshops und Diskussionen. Am 22. Juli fällt der Startschuss mit der ersten Augsburger Chornacht, bei der 29 Chöre die Stadt zum Klingen bringen. Ein besonderes Highlight ist das "Running Dinner der Religionen" am 30. Juli, bei dem Teilnehmer verschiedene Religionsgemeinschaften kennenlernen können.

Künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Frieden

Ein besonderer Teil des Friedensfest-Programms ist die "Peace Summer School". Unter dem Motto "Konflikt schafft Kunst – Kunst schafft Konflikt" bietet sie eine Plattform, um die Beziehung zwischen Kunst, Kreativität und Konflikten zu erkunden. Teilnehmer können laut Veranstalter neue Perspektiven auf Konflikte gewinnen und lernen, wie Kunst als Werkzeug zur Konfliktlösung eingesetzt werden kann. Die Veranstalter versprechen eine Gelegenheit, tief in die Rolle der Kreativität in der Friedensarbeit einzutauchen und neue Lösungsansätze für Konfliktsituationen zu entdecken.

Jubiläen und Auszeichnungen beim Friedensfest

Das Friedensfest feiert in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen: Seit zehn Jahren wird ein großes Wandbild, ein sogenanntes Mural, erstellt. Dieses Jahr wird das Mural von den Augsburger Künstlerinnen Sophie T, Nontira Kigle und Lena Hofmann gestaltet. Zudem findet die Friedenstafel, bei der Menschen auf dem Rathausplatz mitgebrachte Speisen teilen, bereits zum 20. Mal statt. Am 8. August wird der Höhepunkt des Festes mit der Bekanntgabe des Friedenspreisträgers oder der Friedenspreisträgerin erreicht.

Der Ursprung des Augsburger Friedensfests

Das Augsburger Friedensfest, das auf das Jahr 1650 zurückgeht, feiert das Recht der "Augsburger Religionsverwandten", einer protestantischen Minderheit, auf freie Ausübung ihrer Religion. Es steht für Toleranz, Religionsfreiheit und Minderheitenrechte. Der 8. August wurde als Feiertag festgelegt und wird bis heute mit verschiedenen Veranstaltungen begangen.