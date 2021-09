Hoher Sachschaden bei Brand in Schnellrestaurant in Prien

Als die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen eintraf, stand der Anbau eines Schnellrestaurants in Prien am Chiemsee bereits voll in Flammen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude konnte die Feuerwehr gerade noch verhindern.

Mehr als hunderttausend Euro Sachschaden

Auch so hat das Feuer einen hohen Sachschaden - geschätzt in sechsstelliger Höhe. In dem Anbau des McDonalds waren laut Feuerwehr die Kühl- und Lagerkammer und die Müllsammelstelle untergebracht. Der Kommandant der örtlichen freiwilligen Feuerwehr, Samuel Witt, zeigt sich erleichtert, dass die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus gerade noch verhindern konnten. "Nur wenige Minuten später und das gesamte Gebäude wäre betroffen gewesen", so Witt.

Feuerwehren hatten den Brand schnell gelöscht

Ein Autofahrer bemerkte kurz vor vier Uhr starken Rauch, der aus dem McDonalds drang und setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehren aus Prien, Atzing, Rimsting, Bernau am Chiemsee, Greimharting, Wildenwart und Hittenkirchen konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Ursache noch unklar

Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.