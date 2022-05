Blockabfertigung: Angst vor Chaos im Inntal

Tirol hat keine Angst vor Brüssel

Seine Tiroler Kollegin, Ingrid Felipe, bleibt angesichts dieser Drohungen sehr gelassen. Die Landeshauptmann-Stellvertreterin, in der Regierung zuständig für den Verkehr, sagt im Gespräch mit dem BR-Studio Rosenheim, Tirol habe sich alle Maßnahmen sehr gut überlegt. "Unsere eigenen Experten in der Landesverwaltung, unterstützt von juristischen Fachleuten von der Universität Innsbruck, haben genau überprüft, was wir machen können, dass es dem Gebot der Verhältnismäßigkeit entspricht und der europäischen Gesetzgebung gehorcht.“ Die Grünen-Politikerin verweist auf den großen Konsens in dieser Frage in Tirol. Die gesamte Bevölkerung und alle Politiker stünden hinter der Notwehrmaßnahme der Blockabfertigung. Felipe berichtet von einer Sitzung des Landesparlaments, die sie gerade für das Interview verlassen hat. "Sie werden sich vielleicht wundern“, sagt sie, "aber da werden sogar noch schärfere Maßnahmen gefordert.“

Gemeinsame Maut bis Verona: "Super Idee"

Auf die Frage, welche Möglichkeiten Sie denn für Bayern und Deutschland sähe, die Situation rasch zu entschärfen, fallen Felipe mehrere Stichpunkte ein. Eine Korridormaut München-Verona, wie sie kürzlich der Bayerische Ministerpräsident ins Spiel gebracht hatte, findet sie hervorragend geeignet, um "Kostenwahrheit auf der Straße“ zu schaffen. Dadurch würde der Transport auf der Schiene attraktiver. Außerdem regt sie an, auch in Bayern schon LKW-Dosierungen vorzunehmen, "gleich in der Früh, bei der Fahrt auf die Autobahn.“ Mit intelligenten Systemen den Verkehr steuern - es sei eigentlich vereinbart gewesen, dass man da gemeinsam vorangeht. "Bislang leider ohne spürbaren Erfolg“, so Felipe.