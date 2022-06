Hitze-Blow-Ups: Autobahn GmbH sieht keine Gefahr

An heißen Tagen, wie sie zum Ende der Pfingstferien angekündigt sind, steigt die Gefahr von so genannten Blow-Ups, also Stellen auf Straßen, an denen die Fahrbahn aufbricht. Die Autobahn GmbH des Bundes kontrolliert vor allem ältere Streckenabschnitte mit Betonfahrbahnen bei Hitze verstärkt. Jedoch sieht sie das Risiko auf Bayerischen Fernstraßen weitestgehend gebannt.

Schnitte im Asphalt bringen Entlastung

Abhilfe haben sogenannte Entlastungsschnitte gebracht: Breite Querstreifen in den Fahrbahnen, in denen der Beton entfernt und dehnbarer Asphalt eingesetzt wurde. Im vergangenen Jahr habe man keine Blow-Ups mehr gehabt, so der Südbayern-Sprecher der Autobahn GmbH.

Aufgeplatzte Stellen werden repariert

Auch die Nordbayern-Niederlassung sieht derzeit keine Gefahr durch Hitze. Man mache regelmäßig Kontrollfahrten, auf einzelnen älteren Abschnitten ab Werten von 30 Grad auch intensiver. Schadhafte Stellen würden repariert, wie etwa diese Woche auf der A93 zwischen Regensburg und dem Dreieck Saalhaupt. In den kommenden Jahren wird hier die alte Betondecke durch eine neue Fahrbahn ersetzt.

Blow-Ups vor allem bei alten Autobahnen mit Betonplatten

In der Vergangenheit war es wegen Hitze immer wieder zu so genannten Blow-Ups gekommen, etwa auf der A3, der A92, A93 und A94, die abschnittsweise noch immer aus Betonplatten bestehen. Bei Abensberg im Kreis Kelheim beispielsweise verunglückte ein Motorradfahrer vor einigen Jahren auf einer aufgeplatzten Fahrbahn tödlich.