Heuschnupfen-Saison immer länger: Warum das so ist und was hilft

Normalerweise kommt Mehmet Gökkaya zum Arbeiten in die Augsburger Uniklinik. Doch heute betritt er die Klinik als Heuschnupfen-Patient. In den letzten Wochen waren seine Beschwerden so schlimm, dass er im Freien eine FFP2-Maske getragen hat. Gegen seine laufende Nase hat es geholfen. Doch die Augen brennen weiterhin.

Nun hofft Gökkaya auf Hilfe von Professorin Claudia Traidl-Hoffmann. Bei der Umweltmedizinerin macht er seit zwei Jahren eine Hyposensibilisierung. Dabei bekommt er Tabletten mit winzigen Mengen der allergieauslösenden Pollen. So soll sich das Immunsystem daran gewöhnen.

Massive Pollenbelastung schon zu Jahresbeginn

Als Gökkaya von seinen Problemen berichtet, ist die Professorin wenig überrascht: "In diesem Jahr sind die Frühblüher so massiv stark gewesen, dass wir mehr als 1.000 Pollen pro Kubikmeter in der Luft hatten. Da ist es kein Wunder, dass er so schwere Symptome hat", erklärt Traidl-Hoffmann.

Zudem würden die Pollen mittlerweile das ganze Jahr über fliegen. Schonungsphasen für Allergiker, das war einmal. Denn der Klimawandel stresse die Pflanzen. Trockenheit und mehr CO2 in der Luft würden dafür sorgen, dass die Pollen aggressiver werden und vermehrt von den Pflanzen ausgestoßen werden, so die Medizinerin.