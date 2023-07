Einkaufen im Container: Erste "Dorfladenbox" in Nordbayern

In Obernsees, einem Ortsteil der Gemeinde Mistelgau im Landkreis Bayreuth, eröffnet am Samstag eine sogenannte Dorfladenbox. Wie das gleichnamige Unternehmen am Dienstag mitgeteilt hat, handelt es sich dabei um einen Container, in dem künftig rund um die Uhr Produkte von Landwirten aus der Region erworben werden können, ähnlich eines Dorfladens. Doch dieser Laden funktioniert ohne Verkaufspersonal.

Einkaufen im Container: Regionale Lebensmittel per App bezahlen

Zutritt haben Personen, die sich zuvor mit einer App registriert haben. Über diese App können die Kunden bereits im Vorfeld erfahren, ob der gewünschte Artikel auf Lager ist oder nicht und wo in der Region er produziert worden ist. Zudem findet die Bezahlung über die App statt. 20 Erzeuger mit mehr als 200 unterschiedlichen Produkten liefern an die Dorfladenbox, sagt Julius Stintzing, Geschäftsführer der Boxenstopp Fränkische Schweiz GmbH, der den Laden betreiben wird.

Für Kunden soll es so einfacher werden, sich zentral mit Produkten mehrerer Direktvermarkter versorgen zu können. Für Produzenten werde ein weiterer Vertriebskanal geschaffen, heißt es. Die Dorfladenbox bietet nach Unternehmensangaben Platz für rund 2.500 Regionalprodukte in vier Regalreihen, fünf Kühlschränken und einer Gefriertruhe.

Bei Erfolg sollen weitere Boxen in der Fränkischen Schweiz folgen

Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen Dorfladenbox bereits 18 vollautomatisierte Läden in Deutschland und Österreich eröffnet. Am Freitag komme ein weiteres Geschäft im Landkreis Donau-Ries hinzu. In Obernsees steht dann die insgesamt zwanzigste Dorfladenbox. Es ist die erste in Nordbayern.

Wenn das Konzept erfolgreich ist, sollen weitere Boxen in der Fränkischen Schweiz aufgestellt werden. Marion Deinlein, die als "Heimatentwicklerin" für die Bayerische Verwaltung für Ländliche Entwicklung arbeitet, findet: "Die Dorfladenbox ist ein spannendes Konzept, um die Versorgungslücke im ländlichen Raum zu schließen und regionale Erzeuger bei der Vermarktung ihrer Produkte zu unterstützen."