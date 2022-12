> Handelsverband mit Weihnachtsgeschäft zufrieden

Trotz Krieg und Inflation: Heuer lief das Weihnachtsgeschäft in Niederbayern und der Oberpfalz zufriedenstellend. Die Umsätze seien in den vergangenen zwei Wochen gut gewesen, so der Handelsverband Bayern. Die Pandemie habe aber Narben hinterlassen.