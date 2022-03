Wintersport-Ticker: Zwei Sieger bei Abfahrt in Kvitfjell

15.56 Uhr: Zeichen der Solidarität mit der Ukraine beim Biathlon

Das erste Rennen der Skijägerinnen nach den Spielen in China stand im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Neben den deutschen Frauen traten viele andere mit gelb-blauen Herzen an ihren Gewehren an. Die deutschen Skijägerinnen haben das letzte Staffelrennen dieser Saison mit Platz vier beendet. Norwegens Staffel gewann das Rennen vor Schweden und Italien.

Das deutsche Quartett, das bei den Olympischen Winterspielen von Peking gerade noch Bronze geholt hatte, leistete sich am Donnerstag in Finnland zudem neun Nachlader und hatte beim Sieg Norwegens 1:57,1 Minuten Rückstand. Platz zwei ging an Schweden vor Italien. Vanessa Voigt, Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann fehlten 57 Sekunden zum dritten Rang.