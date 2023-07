Bagger im Rappenalptal – Streitparteien schließen Vergleich

Im Streit um die Kosten für die Renaturierung im Rappenalptal bei Oberstdorf haben sich der Freistaat Bayern und die Alpgenossenschaft vor dem Verwaltungsgericht Augsburg auf einen Vergleich geeinigt. Die Kosten werden aufgeteilt, die Baggerarbeiten am Rappenalpbach übernimmt die Alpgenossenschaft, die Kosten für die Organisation übernimmt nach Angaben des Gerichts der Freistaat. Für alle Folgemaßnahmen werden die Kosten geteilt.

Wasserwirtschaftsamt hat Pläne für Renaturierung

Das Wasserwirtschaftsamt hat, so wurde heute bekannt, bereits in den vergangenen Wochen und Monaten umfangreiche Untersuchungen und Pläne gemacht, wie eine Renaturierung aussehen könnte. Die Arbeiten könnten noch im Sommer beginnen.

Bund Naturschutz begrüßt Vergleich

In einer ersten Reaktion hat Thomas Frey vom Bund Naturschutz den Vergleich positiv bewertet, sofern die Arbeiten nun zügig beginnen würden. Man kenne allerdings den Umfang der Pläne noch nicht und hoffe nun darauf, dass dem Rappenalpbach mehr Platz gegeben werde und man sich an alten Karten orientiere. Dann würden die Alpflächen auch bei einem Unwetter nicht mehr in gleichem Maße wie bisher mit Geröll zugeschüttet werden.

Vergleich soll Renaturierung im Rappenalptal voranbringen

Im Prozess stellte die Richterin Verena Hueck klar, dass es hier nicht um Schuld oder Unschuld gehe, sondern darum unverzüglich etwas für die Natur zu tun. Deshalb könne nur ein Vergleich eine Lösung darstellen, da alles andere Jahre dauern könne.

Gericht attestiert Fehler bei Landratsamt und Alpgenossenschaft

Beide Parteien hätten im Rappenalptal Fehler gemacht, so die Richterin, aus Unkenntnis oder anderen Gründen. Das Gericht stellte auch klar, dass für sämtliche Unterhaltsmaßnahmen laut Wasserrecht der Markt Oberstdorf zuständig gewesen wäre und nicht die Alpgenossenschaft oder die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt. Künftig sollen nach einem Unwetter alle Maßnahmen mit dem Markt Oberstdorf besprochen werden.

Gutachten soll helfen, strafrechtliche Verantwortung zu klären

Wie berichtet hatte die Alpgenossenschaft im vergangenen Jahr Baggerarbeiten an dem strenggeschützten Bach in der Nähe von Oberstdorf vorgenommen. Dass die Arbeiten nicht zulässig waren, hatten in Eilverfahren bereits das Verwaltungsgericht in Augsburg und auch der Verwaltungsgerichtshof in München bestätigt. Streit gibt es allerdings zwischen der Genossenschaft und dem Landratsamt Oberallgäu über die Verantwortung. Denn das Landratsamt hatte gewisse Arbeiten an dem Gewässer erlaubt. Wegen der Naturzerstörung gibt es auch Strafermittlungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird derzeit ein Gutachten erstellt, das allerdings erst im Herbst vorliegen soll.