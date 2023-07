Wegovy ab sofort im Handel: Was die Abnehm-Spritzen bewirken

Seit einigen Monaten geht in den Sozialen Netzwerken, insbesondere auf der Plattform TikTok, ein fragwürdiger Trend um: Erstaunliche Erfolge beim Abnehmen werden gepostet, die laut der Userinnen und User dank eines neuen Medikaments erzielt worden sind. Zum einen handelt es sich dabei um das Mittel mit dem Handelsnamen Ozempic, das für Diabetiker zugelassen ist. Zum anderen geht es um das Präparat mit dem Namen Wegovy. Letzteres ist ab sofort auch in Deutschland im Handel und Ärzte dürfen es zur Therapie von Adipositas verschreiben.

Wirkstoff Semaglutid sorgt für Gewichtsverlust

Wegovy wird wie Ozempic unter die Haut gespritzt. Das Besondere daran: Der in beiden Präparaten enthaltene Wirkstoff Semaglutid führt auch bei Menschen ohne Diabetes zu einem Gewichtsverlust - was eine Studie im New England Journal of Medicine belegt. Deshalb sind die Spritzen wohl gerade bei jungen Frauen, die abnehmen wollen, derzeit sehr begehrt.

Das kann gefährliche Folgen haben, erklärt Harald Schneider, Internist, Endokrinologe und Diabetologe aus München und Landshut sowie Sprecher der Sektion Angewandte Endokrinologie der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE).

Diabetikermedikament zum Abnehmen - wie wirkt es?

Wenn ein Laie "Diabetikerspritze" hört, denkt er unweigerlich an Insulin. Doch bei dem Wirkstoff Semaglutid, der in der Abnehmspritze enthalten ist, handelt es sich um einen sogenannten GLP-1-Agonisten. "Das ist ein hormonartiger Wirkstoff, der an Rezeptoren im Körper wirkt, wo auch körpereigene Hormone ansetzen können", erklärt der Endokrinologe Schneider. So wirke Semaglutid zum Beispiel an der Bauchspeicheldrüse und könne unter anderem die Freisetzung des blutzuckersenkenden Insulins steigern. Zudem hat der Wirkstoff Semaglutid einen Einfluss im Gehirn auf unser Hungergefühl.

Kurz: Spritzt man sich den Wirkstoff, hat man weniger Hunger. "Aber auch nachdem man etwas gegessen hat, wird man ein bisschen schneller satt", sagt Schneider. Außerdem wirkt die Substanz im Magen-Darm-Trakt. Die Magen-Darm-Aktivität wird verlangsamt, das Essen bleibt länger im Magen, man wird deshalb auch weniger schnell wieder hungrig.

Für wen sind die Mittel Ozempic und Wegovy sinnvoll?

Bei Ozempic handelt es sich um ein Medikament, das beim sogenannten Typ-2-Diabetes eingesetzt wird, erklärt Schneider, also bei Menschen, bei denen das Insulin im Körper "nicht mehr so gut wirkt", wie der Diabetologe das Krankheitsbild beschreibt.

Die neue Semaglutid-Spritze, die unter dem Handelsnamen Wegovy verkauft wird, ist höher dosiert und für eine andere Patientengruppe gemacht: Für stark übergewichtige Menschen mit einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 oder für jene ab einem BMI größer 27, wenn sie mindestens eine gewichtsbedingte Begleiterkrankung haben. Denn Studien haben gezeigt: Der Wirkstoff Semaglutid senkt nicht nur den Blutzuckerspiegel, er kann auch helfen, das Gewicht zu reduzieren. Gerade für adipöse Menschen, die mit den herkömmlichen Therapien nicht abnehmen, kann die Spritze eine gute Alternative zur Magen-OP sein. "Wir wollen die Patienten auch vor gefährlichen Folgeerkrankungen schützen", sagt Oliver Huizinga von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Denn sowohl übergewichtige Menschen als auch Diabetiker tragen hohe Risiken für Begleiterkrankungen wie Gefäßerkrankungen, Bluthochdruck oder Schlaganfall.

Welche Nebenwirkungen können durch Ozempic oder Wegovy auftreten?

Magen-Darm-Beschwerden sind nach den Erfahrungen des Spezialisten Harald Schneider die häufigste Nebenwirkung, die durch die Diabetikerspritze mit dem Wirkstoff Semaglutid auftreten kann. Bei schweren Nierenerkrankungen oder beispielsweise bestimmten Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen sollte man bei der Verschreibung des Wirkstoffs laut Schneider zurückhaltend sein. Außerdem hat man in Tierversuchen, speziell bei Nagetieren, ein potenziell höheres Risiko für bestimmte Schilddrüsenkrebsarten, das sogenannte medulläre Schilddrüsenkarzinom, festgestellt.

Obwohl diese Gefahr bei Menschen bisher nicht belegt wurde, verschreibt Schneider Menschen, die eine solche Erkrankung erlitten haben oder eine genetische Disposition in diesem Bereich haben, die Spritze mit dem Wirkstoff Semaglutid nicht.

Gibt es einen Jojo-Effekt bei Ozempic oder Wegovy?

Das Medikament wirkt nur solange, wie man es tatsächlich nimmt. In Studien habe man festgestellt, dass Menschen, die es nach 20 Wochen abgesetzt haben, wieder zunahmen, erzählt Schneider. Die Langzeitfolgen von Semaglutid sind allerdings noch nicht erforscht.

Experten betonen auch deshalb: Das Medikament sei keine Wunderwaffe für Jedermann und ändere nichts an genetischen Faktoren oder dem Lebensstil.

Warum ist der Trend der Abnehmspritze gefährlich?

"Es ist immer so, dass man ein Medikament nur mit der bestehenden Indikation nehmen sollte", mahnt der Mediziner. Der Wirkstoff sei für gesunde Menschen nicht gemacht und nicht untersucht worden. "Das heißt, bei denen, wo man es nicht untersucht hat, kann man gar nicht abschätzen, ob noch weitere Nebenwirkungen auftreten", sagt Schneider. Zur Veranschaulichung nennt er ein Beispiel: "Wenn eine Person, die 50 Kilogramm wiegt, sich die gleiche Dosis spritzt, wie andere Personen, die im Schnitt 100, 150 oder 200 Kilogramm wiegen - dass da andere Wirkstoffkonzentrationen auftreten, kann man sich denken." Der Mediziner rät daher generell davon ab, das Medikament ohne entsprechende Indikation zu verwenden.

Wo kann man Semaglutid derzeit kaufen?

Die höher dosierten Semaglutid-Spritzen mit dem Handelsnamen Wegovy ist schon seit Januar 2022 in Deutschland zugelassen und seit 17. Juli auch im Handel und von Ärzten verschreibbar. Bei dem für Diabetiker zugelassene Präparat mit dem Namen Ozempic gab es in den vergangenen Monaten wiederholt Lieferschwierigkeiten. Der Hersteller äußerte Im Februar 2023 gegenüber dem BR, dass "sowohl die unvorhersehbar hohe Nachfrage nach Ozempic als auch Kapazitätsbeschränkungen an einigen der Produktionsstandorten" dazu geführt haben.

Der Hype rund um das Medikament als Life-Style-Spritze zum Abnehmen könnte ein Grund dafür sein. Schließlich haben sich Prominente wie Tesla-Milliardär Elon Musk und Influencerin Kim Kardashian damit gerühmt, mit der Diabetikerspritze einige Kilogramm abgenommen zu haben.

Wie teuer sind Ozempic und Wegovy?

Laut Novo Nordisk, dem Hersteller der Abnehm-Spritzen, kostet eine Vier-Wochen-Ration für das höher dosierte Präparat mit dem Namen Wegovy in Deutschland rund 300 Euro. Der Preis ist damit deutlich niedriger, als von Experten erwartet worden war.

Auch in den USA ist Wegovy mit einem Listenpreis von über 1.300 Dollar wesentlich teurer. Das niedriger dosierte Diabetes-Medikament Ozempic kostet in Deutschland um 250 Euro für drei Monate.

Wie oft muss das Diabetikermedikament gespritzt werden und wie?

Der Wirkstoff Semaglutid muss einmal wöchentlich in eine Hautfalte gespritzt werden. In Tablettenform oder in Wasser aufgelöst ist er nicht erhältlich.