Droge Captagon: Größtes Labor Deutschlands in Ostbayern entdeckt

Bundesübergreifende Ermittlungen

Laut Ermittlern hat einer der in der Werkstatt bei Regensburg festgenommenen Beschuldigten seinen Wohnsitz in Ellwangen, weshalb die Staatsanwaltschaft dort die verdeckten Ermittlungen leitete. Neben dem BKA waren das bayerische Landeskriminalamt sowie die Polizei in Baden-Württemberg und Niedersachsen beteiligt. Genauere Angaben zur Lage der Autowerkstatt wurden nicht gemacht.

Bereits zwei Jahre zuvor wurde ein großes Captagon-Labor in Ostbayern entdeckt. Im Landkreis Cham beschlagnahmten die Behörden im Mai 2021 über 200 Kilogramm Captagon-Tabletten.

Mit Material der AFP