Grünen haken Wahl ab: "Raus, raus, raus und rein, rein, rein"

Neues Logo, neue Strategie, neue Wähler? Die Sonnenblume der bayerischen Grünen trägt jetzt eine weiß-blaue Raute. Zeit für ein Re-Branding, heißt es von den Grünen. Überhaupt versuchen die Landtagsgrünen den Eindruck zu erwecken, jetzt werde vieles anders. Die Botschaft, die von ihrer Fraktionsklausur ausgehen soll: "Die Wahlanalyse ist abgeschlossen, jetzt schauen wir nach vorne."

So ähnlich formuliert es auch Katharina Schulze, die seit dem Herbst die Fraktion alleine führt. Wie genau die neue Strategie aussehen soll, verrät Schulze zum Abschluss der Klausur aber nicht. "So ist das mit Strategien, man redet nicht darüber, man setzt sie um", sagt sie. Neu ist bislang: Neben einer Ein-Frau-Fraktionsspitze stellen die Grünen seit dieser Legislatur mit Stephanie Schuhknecht auch die Vorsitzende des wichtigen Wirtschaftsausschusses im Landtag.

Mehr Gespräche, mehr Social Media

Während die Mitgliederzahlen bei den bayerischen Grünen kontinuierlich nach oben gehen - alleine in den vergangenen zehn Tagen sind laut einer Sprecherin 150 Menschen in die Partei eingetreten - können sich immer weniger Menschen vorstellen, die Grünen zu wählen. Der jüngste BR BayernTrend sah die Partei nur noch bei 13 Prozent. Bei der Landtagswahl im vergangenen Oktober hatte sie 14,4 Prozent geholt, 2018 waren es noch 17,6 Prozent.

Besonders im ländlichen Raum und bei den jungen Wählerinnen und Wählern haben die Grünen zuletzt verloren. "Wir haben es in diesem Wahlkampf nicht geschafft, mit unseren bayerischen Themen durchzudringen", so Schulze. Um das zu ändern, will die Fraktion "raus, raus, raus und rein, rein, rein". Soll heißen: Die Grünen wollen noch mehr unterwegs sein im ganzen Freistaat und mit Menschen ins Gespräch kommen. Zudem wollen sie stärker rein in die sozialen Medien.

Ortstermin Pullach

Traditionell nutzen die Grünen einen Tag ihrer Klausur, um sich vor Ort über gelungene Projekte zu informieren. Diesmal tagen sie im Landtag und fahren nur wenige Kilometer raus, nach Pullach. Zur dortigen Bürgermeisterin und Parteifreundin Susanna Tausendfreund. Die Gemeinde setzt seit 20 Jahren auf Geothermie, mittlerweile werden mehr als 50 Prozent der Haushalte dort so per Fernwärme versorgt.

Planungen für weitere Bohrungen und für zwei weitere Geothermie-Anlagen gibt es, wie die Bürgermeisterin stolz berichtet. Größter Abnehmer ist das Unternehmen Linde Engineering, mit Sitz ebenfalls in Pullach. Für Schulze ist das der Beweis: "Wenn der Wille von mehreren Seiten da ist, ist vieles möglich."

"Brauchen einen Bayern-Boost"

Aktuell werden nur 0,5 Prozent des bayerischen Wärmebedarfs durch Geothermie gedeckt. Für viele Kommunen sind laut Schulze die Investitionen in ein solches Projekt nicht zu stemmen. Sie fordert deshalb einen Bayern-Boost. Die Staatsregierung müsse ein Sofortprogramm Geothermie auflegen. Darin enthalten: günstige Kreditprogramme für die Kommunen und Ausfallbürgschaften, falls Bohrungen nicht den erhofften Erfolg haben.