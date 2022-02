Grüne Jugend fordert Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen

Schülerinnen und Schüler sollen selbst entscheiden können, ob sie die Schule in Präsenz besuchen - das fordert die Grüne Jugend Bayern. Landessprecherin Lena Krebs aus Regensburg will so "eine weitere Durchseuchung unter jungen Menschen" stoppen.