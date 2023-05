> Antrittsbesuch beim Heer: Boris Pistorius kommt nach Hammelburg

Wie einsatzfähig ist das deutsche Heer? Darüber will sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in der Heeres-Infanterieschule in Hammelburg ein Bild machen. Dabei geht es vor allem um hochintensive und mobile Waffensysteme auf Radfahrzeugen.