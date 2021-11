Großeinsatz in Oberasbach: Polizei suchte nach Waffe in Schule

An einer Grundschule in Oberasbach im Landkreis Fürth hat es am Montagmittag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Es gab einen anonymen Hinweis, dass ein Schüler eine Waffe mit sich geführt habe, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk. Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort, Ein- und Ausgänge der Pestalozzi-Grundschule wurden bewacht.