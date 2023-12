"Große Flammenwand": Batterien explodieren bei Recycling-Brand

In einem Müll-Entsorger in Dinkelsbühl sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Gitter-Container mit Elektroschrott in Brand geraten. Insgesamt gingen 50 Boxen in Flammen auf, in denen unter anderem Batterien gelagert waren, die nun explodierten, sagte ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale in Nürnberg dem Bayerischen Rundfunk.

Brandursache bislang nicht bekannt

Die örtlichen Feuerwehren rückten mit mehreren Dutzend Kräften an. Dem Sprecher zufolge standen sie einer "großen Flammenwand" gegenüber. Laut einer Nachrichtenagentur wurde die Bevölkerung über eine WarnApp vor der giftigen Rauchwolke gewarnt, Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Was das Feuer bei dem Recycling-Betrieb ausgelöst hat, ist noch unklar. Das Gelände in einem Industriegebiet sei unbewohnt, so der Sprecher.