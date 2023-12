GDL-Mitglieder stimmen für mehrtägige Bahnstreiks

Die Lokführergewerkschaft GDL darf im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn nun auch zu mehrtägigen Streiks aufrufen. In einer Urabstimmung sprachen sich rund 97 Prozent der abstimmenden Mitglieder dafür aus, wie die GDL in Frankfurt am Main mitteilte.

GDL verrät noch keine Details zum Bahnstreik

Das deutliche Ergebnis beweist für die Gewerkschaft GDL, wie unzufrieden ihre Mitglieder mit der Tarifrunde sind. Und es zeigt, was jetzt auf die Deutsche Bahn und auf die Fahrgäste ab Januar zukommt: Aktionen auf der Schiene nicht nur wie bisher für 24 Stunden, sondern über mehrere Tage hinweg. Wann genau und für wie viel Tage verrät die Gewerkschaft noch nicht. Gut möglich, dass sie zeitweise nur den Güterverkehr bestreikt oder sich einzelne Regionen vornimmt.

Klar ist aber: Die GDL hat versprochen, frühestens am 8. Januar erneut zu streiken. "Wir werden in Maßen die Bahn bestreiken", sagte GDL-Chef Claus Weselsky. "Wir müssen nicht unbefristet streiken, um das System 'Bahn' zum Stehen zu bringen." Die Gewerkschaft sei außerdem "so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden".

GDL will 35-Stunden-Woche

Die GDL und die Deutsche Bahn haben sich im Tarifkonflikt festgefahren. GDL-Chef Weselsky erklärte die Verhandlungen nach der zweiten Runde für gescheitert. Ein Knackpunkt ist die von der GDL geforderte Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohn. Die Gewerkschaft will eine Absenkung von 38 auf 35 Stunden erreichen. Die Bahn hält das für unerfüllbar.

Die GDL hat seit Beginn der Tarifverhandlungen Anfang November bereits zweimal mit 20 beziehungsweise 24 Stunden langen Warnstreiks im Personenverkehr die meisten Züge zum Stillstand gebracht. "Warnstreiks reichen offensichtlich nicht aus", sagte der GDL-Bundesvorsitzende Mario Reiß zur aktuellen Situation des Tarifkonflikts.

Streiks auch bei Privatbahnen möglich

Auch bei einigen privaten Betreibern wie GoAhead in Bayern könnte es ungemütlich werden. Bei ihnen fordert die Gewerkschaft das, was sie dem Branchenprimus Bahn auf den Tisch gelegt hat – unter anderem 555 Euro mehr im Monat und im Schichtdienst statt der gültigen 38- eine 35-Stunden-Woche. Beim Netinera, der in Bayern die Länderbahn mit dem Alex betreibt, hat sie den Einstieg in kürzere Arbeitszeiten vor kurzem vereinbart. Das soll laut GDL die Blaupause sein – wird von der Bahn aber auch angesichts der Personalnot als nicht machbar abgelehnt.

Eine Hoffnung bleibt den Bahnkunden: Dass der Konzern und die Gewerkschaft sich bald schon an den Verhandlungstisch setzen – und zwar noch bevor die Gewerkschaft die Signale auf Rot setzt.