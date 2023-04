Goldene Filmkutsche König Ludwigs II. fährt mit zur Wiesn

Der ein oder andere Autofahrer dürfte am Samstag gestaunt haben: Ein Schlepper zog einen Anhänger mit einer prächtigen goldenen Kutsche hinter sich her – von München-Trudering bis in die Gemeinde Gstadt am Chiemsee.

Bürgermeisterduo kauft Filmrequisit

Als "Königsnarrische" würden sie sich nicht bezeichnen, die beiden Herren von der Fraueninsel, Armin Krämmer und Kurt Lehner, die zufälligerweise auch die ersten beiden Bürgermeister der Gemeinde Chiemsee sind. Aber die Chance wollten sie sich dann doch nicht entgehen lassen. Über mehrere Ecken hatten sie mitbekommen, dass die Bavaria-Filmstudios eine goldene Königskutsche hergeben, die im Film "Ludwig II." , der 2012 im Kino zu sehen war, als Requisite diente. Und so kauften Krämmer und Lehner, rein privat, die vergoldete Kutsche. Dabei handelt es sich um einen originalgetreuen Nachbau, der in Indien gefertigt wurde, erzählt Armin Krämmer. Er und Kurt Lehner wollen der Kutsche nun am Chiemsee eine neue Bestimmung geben. Am liebsten wäre ihnen, die Kutsche würde auf die Herreninsel zum Königsschloss kommen. Man wird sehen, meint Armin Krämmer. Vorher stehe aber noch ein Höhepunkt an: Das Prachtstück kommt noch einmal ins Fernsehen.

Königskutsche beim Oktoberfesteinzug

Am Sonntag ,den 17. September, dürfte die goldene Kutsche vielen ins Auge fallen, wenn sie Teil des Festzuges zum Oktoberfest 2023 wird. Das Bayerische Fernsehen überträgt den Festzug der Wiesnwirte traditionsgemäß live. "Die Teilnahme ist fix", freut sich Armin Krämmer. Man habe sich beworben und sei genommen worden. Die Kutsche soll auch "historisch besetzt" werden, also mit einem König, vielleicht auch mit einer Sissi. Man werde sehen, meint Krämmer. Weitaus schwieriger sei die Suche nach geeigneten Pferden, denn die Königskutsche soll von sechs weißen edlen Pferden gezogen werden, von Apfelschimmeln. Diese müssen auch festzugerprobt sein, so Krämmer, der sich über Kontakte freuen würde. Bis zum September wird die Kutsche nun auf Vordermann gebracht. Derzeit steht sie in einer Halle am Chiemsee und wird die nächsten Wochen und Monate unter anderem neu bereift.

Kutschentransport an den Chiemsee geglückt

Die Kutsche war die vergangenen Monate in Trudering eingelagert gewesen und wurde an diesem Wochenende an den Chiemsee gebracht. Im Vorfeld des Transports war der zweite Mann der Aktion, Kurt Lehner, mit Blick auf den Wetterbericht ordentlich nervös. Und tatsächlich wurde die Kutsche beim Transport an den Chiemsee wiederholt nass, denn es schauerte und gewitterte immer wieder. Nun wird ihr in der Halle bei Gstadt ein Gebläse zur Seite gestellt, damit sie gut trocknen kann. Das Gefährt ist aus Eisen und zum Teil auch mit Holz ummantelt und verschnörkelt. Ansonsten verlief der Transport der rund ein bis zwei Tonnen schweren Kutsche reibungslos, erzählt Kurt Lehner. Manche Autofahrer hätten sich allerdings nicht getraut zu überholen. Auch das Abladen am Chiemsee hat gut geklappt und zur Belohnung gab es für die freiwilligen Helfer eine Flasche Bier.