Getöse unterm Regenbogen: Darum geht es bei der Drag-Lesung

Selten hat eine Lesung für Kinder in einer Stadtteilbibliothek so viel Aufregung verursacht wie diese - und das schon über einen Monat, bevor der erste Buchstabe gelesen wurde. Der Grund: Die Vortragenden sind eine Drag Queen, ein Drag King und ein 13-jähriges Trans-Mädchen.

"Kindswohlgefährdung" und "Hetze gegen die Community"

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger - in der Winnetou-Debatte noch ein Verfechter der Freiheit von Literatur - ist alarmiert. Er sieht in in der Lesung "Kindswohlgefährdung" und fordert ein Einschreiten des Jugendamts, wie am Wochenende in der "Bild"-Zeitung zu lesen war. CSU-Generalsekretär Martin Huber schrieb mit Blick auf die Münchner Lesungsankündigung schon am 3. Mai auf Twitter: "Vierjährige sollten mit Bauklötzen oder Knete spielen und nicht mit woker Frühsexualisierung indoktriniert werden".

Die Vereine LesCommunity und Münchner Aidshilfe schießen zurück: "Die Gefährdung von jungen Menschen geht nicht von einer harmlosen Drag-Lesung aus, sondern von der Hetze und den Abwertungen, die von den Gegnern der Community verbreitet werden". Beunruhigt blicken viele Gays und Transsexuelle in Orbans Ungarn - oder in die USA, wo die Republikaner ähnliche Veranstaltungen neuerdings mit Gefängnisstrafen verhindern wollen.

Ähnliches steht in der Landeshauptstadt indes nicht zu befürchten. Für Unmut bei den Münchner Christsozialen hatte zuletzt gesorgt, dass die Stadtratsfraktion nicht eingeladen wurde, bei der Parade am Christopher Street Day mit einem eigenen Wagen teilzunehmen. Vor allem aber zeigt sich bei näherer Vorab-Betrachtung der Lesung, dass der Auslöser des medialen Kulturkampfs vielleicht Geschmackssache ist, aber eher kein Grund für öffentliche Erregung; erst recht nicht für einen "Library War" nach amerikanischem Muster.

Worum geht es?

"Wir lesen euch die Welt, wie es euch gefällt", so ist die "Draglesung" für Kinder ab vier Jahren überschrieben, die am Nachmittag des 13. Juni in der Stadtteilbibliothek München-Haidhausen stattfinden soll. Im Ankündigungstext heißt es:

"Drag Queen Vicky Voyage mit Drag King Eric BigClit und die trans* Jungautorin Julana Gleisenberg nehmen euch mit in farbenfrohe Welten, die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten!"

Das "breit aufgestellte" Programm der Münchner Bibliotheken richte sich "an eine vielfältige Stadtgesellschaft", verteidigen sich die Organisatoren gegen die harsche Kritik im Vorfeld. "Daher haben wir auch Lesungen zum Thema Diversität im Programm."

Wer liest vor?

Dragqueens wie Vicky Voyage - so das LSBTIQ-Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung - sind meist Personen, denen bei Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde, und die "etwa im Rahmen von künstlerischen Performances Weiblichkeit(-en) darstellen bzw. parodieren". Anders als Travestie-Künstler, die in verschiedene Rollen schlüpfen, haben Dragqueens eine weibliche Identität mit eigenem "Drag-Namen". Für Drag King Eric BigClit gilt spiegelbildlich das Gleiche.

Vicky Voyage kann die Aufregung um ihren Auftritt nicht verstehen. Sie wolle Kinder für Bücher begeistern und ihnen verschiedene Lebensweisen und Blickwinkel nahebringen. Dabei werde das Programm natürlich individuell an das jeweilige Publikum - hier: Kinder ab vier - angepasst. Eric BigClit ärgert vor allem die Vorstellung, die Vorlesenden wollten die Kinder irgendwie manipulieren - "weil ich das eigentlich sogar umgekehrt kenne, dass man mir irgendwas anerziehen wollte, was ich in meinem Herz, in meiner Seele nicht bin. Es liegt mir mehr als fern, so etwas mit anderen Menschen zu machen," so der Drag King gegenüber dem BR.