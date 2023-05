BR24live 16.30 Uhr: Flüchtlingsgipfel mit "schwierigen Themen"

Bund: Beteiligen uns schon überproportional an Kosten

In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden 101.981 Asyl-Erstanträge vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entgegengenommen - ein Plus von 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Versorgung und Integration der wieder wachsenden Flüchtlingszahl reißt nach Darstellung von Ländern und Kommunen Milliardenlöcher in ihre Kassen. Der Bund will aber nicht mehr Geld als vorgesehen zuschießen, weil er sich aus seiner Sicht bereits überproportional an den Kosten beteiligt. Zudem verwies die Regierung in den vergangenen Tagen immer wieder auf die Zuständigkeit von Ländern und Kommunen sowie auf die sehr schwierige Haushaltslage im Bund ab 2024, wenn die Schuldenbremse wieder greift.

Seit Mittwochvormittag beraten die 16 Ministerpräsidenten. Am Nachmittag ist das gemeinsame Treffen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt geplant, der Start wurde bereits leicht verschoben. Die Lager, die sich vorab herauskristallisierten: Bundesländer und Kommunen auf der einen, der Bund auf der anderen Seite.

Grüne: Bund soll gezielt mehr finanzielle Verantwortung übernehmen

Doch in der Ampel-Koalition bröckelt die gemeinsame Haltung. Denn parallel zur Länder-Vorbesprechung veröffentlichte die Grünen-Spitze einen Zehn-Punkte-Plan für eine "moderne und menschenrechtsorientierte Migrationspolitik", mit dem sie wie Länder und Kommunen mehr Geld vom Bund verlangen. SPD und FDP in der Bundesregierung sind bislang nicht bereit, weitere finanzielle Unterstützung zu leisten.

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour und Fraktionschefin Britta Haßelmann forderten hingegen in ihrem Plan, "dass der Bund gezielt mehr finanzielle Verantwortung übernimmt, als bisher zugesagt wurde - insbesondere dort, wo die Herausforderungen am größten sind". Notwendig sei hierfür auch "eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Integrationsmaßnahmen". In dem Papier wird die Bundesregierung auch aufgefordert, weiter nach eigenen kurzfristig verfügbaren Gebäuden für die Unterbringung von Geflüchteten zu suchen. Außerdem sei es auf EU-Ebene wichtig, "Fluchtursachen statt Geflüchtete zu bekämpfen".

Schlechte Stimmung bei Länderchefs im Vorfeld

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich im Vorfeld des Flüchtlingsgipfels kritisch. Er gehe mit einem "sehr schlechten Gefühl" in das Treffen, sagte er bei Bayern 2. Denn bislang nehme der Bund die Lage in den Ländern nicht richtig wahr.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) empörte sich über den bisherigen Umgang der Bundesregierung mit den Ländern. Die Stimmung sei schlecht. "Der Bund hat im Vorfeld nicht einmal die üblichen Höflichkeitsregeln bei der Kommunikation eingehalten", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Ramelow bekräftigte die Forderung, dass der Bund pro Geflüchtetem einen bestimmten Betrag bezahlt.

Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sagte im Deutschlandfunk, eine "Zeitenwende" in der Migrationspolitik, wie sie von einigen FDP-Politikern gefordert worden sei, werde es beim Treffen nicht geben. Sie erwartete aber, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) da als "Ermöglichungsminister" auftrete.

Bund trug 2022 alleine 28 Milliarden Euro für Flucht und Migration

Einem Regierungsbericht zufolge hat der Bund im Bereich Flucht und Migration im vergangenen Jahr Kosten von rund 28 Milliarden Euro allein getragen. Mehr als 12 Milliarden davon wurden in die Bekämpfung von Fluchtursachen im Ausland investiert, rund 15 Milliarden sollten Länder und Kommunen direkt entlasten. Das geht aus dem Flüchtlingskosten-Bericht der Bundesregierung hervor, der dpa vorliege.

Rund 4,6 Milliarden Euro flossen demnach über die Umsatzsteuerverteilung an die Länder - und damit nicht zweckgebunden in deren reguläre Haushalte. Mehrere Länder wiesen im Bericht darauf hin, dass die Bundesmittel zur Deckung der Kosten nicht ausreichten. Aus dem Bundeshaushalt wurden zudem Integrationsleistungen mit rund 2,3 Milliarden Euro finanziert. Rund 8 Milliarden trug der Bund an Sozialleistungen für Geflüchtete.

Beschlüsse über Finanzierung hinaus?

Neben den Finanzthemen pocht der Bund darauf, dass es eine Reihe anderer Punkte in der Flüchtlingspolitik gebe, die zu klären seien. Dabei geht es etwa um die Digitalisierung der Ausländerbehörden und generell um die Beschleunigung von die Asylverfahren. Zudem soll die Liste sicherer Herkunftsstaaten um die EU-Beitrittsaspiranten Georgien und Moldau ergänzt werden.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters