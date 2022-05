Gersthofen: Bahn informiert über Projekt Ulm-Augsburg

Alte Trasse lässt kaum hohe Geschwindigkeit zu

Doch um die Vorgaben des Deutschlandtakts von einer halben Stunde zu schaffen, reicht es nicht, die mehr als 160 Jahre alte Bestandsstrecke zu erweitern. Denn sie läuft von Ulm aus erst einige Kilometer Richtung Norden nach Günzburg sowie Offingen, um dann wieder nach Süden zu führen.

Auch sind die Kurvenradien der Bestandsstrecke an mehreren Stellen zu eng, so dass ICEs dort keine hohen Geschwindigkeiten erreichen können. Die Trasse müsste vielerorts also komplett neu entstehen - entsprechend groß ist der Widerstand in der Bevölkerung. Überall in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Augsburg haben sich Bürgerinitiativen gegründet, mit unterschiedlichen Interessen.

Forderung: Ausbau mit Augenmaß

Die Initiative Schwabentrasse (kurz: "Bischt") lehnt das Bahnprojekt nicht generell ab, möchte aber, dass ein Ausbau mit Augenmaß erfolgt. Den Auftrag zur Planung dieses Vorhabens hat der Bund an die DB Netz AG erteilt. Wie der Streckenausbau umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Sowohl ein Ausbau der Bestandsstrecke als auch eine Neubaustrecke in bestimmten Abschnitten ist möglich.

Voraussichtlich Anfang 2023 beginnt das Raumordnungsverfahren, bei dem man die möglichen Varianten auf ihre Verträglichkeit für Mensch und Umwelt untersucht. Bis 2024 soll eine Vorzugsvariante für den Streckenausbau bestimmt werden. Informationen dazu sind am Mittwoch (4.5.22) zwischen 15 und 19 Uhr und am Donnerstag (5.5.22) zwischen 10 und 14 Uhr im DB-Infomobil erhältlich, das dann auf dem Gersthofener Rathausplatz steht.