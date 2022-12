Gericht: Flüchtlinge müssen aus Mietshaus ausziehen

Die Flüchtlinge, die ein Gräfelfinger in seinem gemieteten Haus aufgenommen hat, dürfen dort nach Ansicht des Amtsgerichts München nicht länger gegen den Willen der Hauseigentümer wohnen. Der Mann hatte die Zustimmung auf juristischem Weg erreichen wollen, das Gericht hat seine Klage aber abgewiesen.

Gericht: Kläger hat kein berechtigtes Interesse

Verkündet wurde am Dienstag aber nur ein sogenannter Urteilstenor ohne Begründung. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, das Gericht habe kein berechtigtes Interesse des Klägers feststellen können. Dabei könne es sich etwa um persönliche oder berufliche Gründe "in der Person des Mieters" handeln.

Der Gräfelfinger hatte humanitäre Gründe geltend gemacht. Der verwitwete Mann, der mit seinen beiden Kindern 240 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung hat, hatte im Frühjahr eine 74-jährige Frau und deren 15-jährige Enkelin aus der Ukraine aufgenommen. "Oben in unserem Dachgeschoss haben wir Platz, während die Geflüchteten aus der Ukraine in Unterkünften auf Feldbetten schlafen müssen", erklärt er.

Mieterverein will weiter klagen

Der Mieter wurde bei dem Verfahren vom Mieterverein unterstützt, der die Prozesskosten übernimmt. Für den Verein ist humanitäre Hilfe ein berechtigtes Interesse, bei dem die Vermieter der Wohnraumüberlassung zustimmen müssen. Das wolle er notfalls höchstrichterlich klären lassen, so die Ankündigung.

Wer einen Teil seines gemieteten Wohnraums untervermieten oder "unentgeltlich Dritten überlassen" möchte, wie es im Juristendeutsch heißt, braucht unter Umständen die Zustimmung der Vermieter. Ein berechtigtes Interesse kann nach Angaben des Mietervereins etwa sein, dass Mieter sich eine Wohnung sonst nicht mehr leisten können, oder dass sie eine Haushaltshilfe brauchen, die mit im Haus wohnt. Aber auch humanitäre Hilfe gehört für den Mieterverein München dazu.

Starke persönliche Bindung

Mittlerweile ist eine starke persönliche Bindung zwischen den beiden Familien entstanden, wie der Mieterverein betont: Der Gräfelfinger organisierte demnach psychologische Hilfe für die 15-Jährige, die durch den Krieg und den Tod der Mutter traumatisiert ist. Die 74-jährige Oma kümmert sich um die Kinder des Witwers und hilft im Haushalt.

Nun sollen die beiden nach dem Willen der Hauseigentümer, die im Nachbarhaus wohnen, ausziehen. Sie hätten der Aufnahme der Flüchtlinge anfangs nur zugestimmt, weil sie gewusst hätten, dass sie kurzzeitigen Besuch nicht untersagen dürften, hatte eine Eigentümerin im November vor Gericht erklärt. Im Übrigen gebe es in Gräfelfing Gemeinschaftsunterkünfte für Ukrainer.

Das heutige Urteil ist nach Ansicht der Mietervereins-Vorsitzenden Beatrix Zurek nicht nur für die beiden Ukrainerinnen einschneidend: "Es kann auch für viele andere Geflüchtete bedeuten, dass sie in einer ohnehin belastenden Situation zurück in Unterkünfte müssen." Man werde sich nach Prüfung des Urteils "weiter dafür einsetzen, dass humanitäre Hilfe in einer Notlage ein berechtigtes Interesse ist."