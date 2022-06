Weltflüchtlingstag: Gut 3,3 Millionen Vertriebene in Deutschland

Eine Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine: Menschen fliehen aus ihrer Heimat. Der internationale Weltflüchtlingstag am 20. Juni erinnert an solche Schicksale. Die UNO-Flüchtlingshilfe spricht von mehr als 100 Millionen Menschen, die aktuell auf der Flucht sind. "Dies ist die größte Zahl an Vertriebenen, die je registriert wurde", heißt es auf der Webseite.

Flüchtlingsbeauftragte fordert schnellere Asylverfahren

Die Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, fordert "schnellere und pragmatischere" Asylverfahren in Deutschland. Sie dürften nicht Monate oder gar Jahre dauern. "In den vergangenen Jahren waren viele Asylverfahren weder 'fair' noch 'zügig'. Ich denke da beispielsweise an die schleppenden Entscheidungen zu Afghanistan. Wenn ich in diesen Tagen mit Geflüchteten und ehrenamtlichen Helfer*innen spreche, dann stoße ich auf Unverständnis, warum Geflüchtete in endlos langen Asylverfahren festecken", sagte sie.

Mindestens 3,3 Millionen Geflüchtete und Vertriebene in Deutschland

Das Statistische Bundesamt teilt mit, dass 2021 - also vor Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs - mindestens 3,3 Millionen Menschen in Deutschland gelebt haben, die aus Gründen von Flucht, Vertreibung oder auf der Suche nach internationalem Schutz auf das heutige Gebiet Deutschlands zugewandert sind. Dabei seien seit 1950 insgesamt 2,3 Millionen Menschen aus Gründen von Flucht und Vertreibung zugewandert. Bei weiteren 962.000 Menschen handele es sich um Vertriebene des Zweiten Weltkrieges. Die Auswertung beruht auf Daten des Mikrozensus 2021, für 2022 liegen noch keine Zahlen vor.