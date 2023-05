Genetische Untersuchung: Braunbär war im Berchtesgadener Land

Die Untersuchung genetischer Spuren hat ergeben, dass ein Braunbär im Berchtesgadener Land zwei Schafe gerissen hat. Das hat das Landesamt für Umwelt (LfU) soeben mitgeteilt. Am 15. Mai war der Verdacht eines Wolfsrisses gemeldet worden, weshalb Experten des Landesamtes den Fundort und die Kadaver untersuchten. Am Ende brachte die DNA-Probe die Gewissheit, dass der Verursacher ein Bär war.

Doch kein Wolf: Bär riss Schaffe

Die inzwischen vorliegenden Untersuchungsergebnisse würde die DNA eines Braunbären nachweisen, heißt es in einer Mitteilung des LfU. Nun kläre man - im Austausch mit dem Naturhistorischen Museum in Wien -, ob es sich dabei um den am 23. Mai im Salzburger Land überfahrenen Bären handelt. Derzeit lägen dem LfU keine aktuellen Hinweise auf einen Braunbären in Oberbayern vor. Im Frühjahr hatte es mehrere Bärensichtungen im Grenzgebiet zwischen Bayern und Österreich gegeben, zuletzt in Großgmain und Grödig.

Nutztierhalter werden umfassend entschädigt

Anfang Mai hatte es auch in den benachbarten bayerischen Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein mehrere Bärennachweise gegeben. Nutztierhalter, denen durch einen Wolf oder Braunbären Schäden entstehen, werden durch den Freistaat Bayern umfassend vergütet. Dennoch fordert der Deutsche Bauernverband fordert nun, dass der Abschuss von Wölfen erleichtert wird.