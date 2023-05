Vermisster Extrembergsteiger Stitzinger ist tot

Der Allgäuer Extrembergsteiger Luis Stitzinger ist tot. Das teilte die derzeit in Kathmandu lebende Alpin-Expertin Billie Bierling dem BR in der Fernsehsendung Abendschau in einem Live-Interview mit. Die Nachricht sei gegen 17 Uhr deutscher Zeit eingetroffen. Der 54-jährige Stitzinger war seit Donnerstag vermisst worden. Er war allein ohne Sauerstoff auf dem dritthöchsten Berg der Welt, dem Kangchendzönga im Osten Nepals, unterwegs. Er war nicht nur sehr erfahren, sondern galt auch als sehr vorsichtig.

Die schwierige Suche nach Stitzinger

Der letzte Kontakt zu ihm, ein Funkspruch, ist Donnerstagabend gegen 21 Uhr erfolgt, sagte der Journalist und Blogger Stefan Nestler dem BR. Nestler steht in engem Kontakt zu Stitzingers Ehefrau, Alix von Melle. Mehrere Sherpas hatten sich auf die Suche nach Stitzinger gemacht. Die Suche wurde laut Nestler allerdings dadurch erschwert, dass keine Positionsdaten Stitzingers vorlagen, diese hatte das Satellitengerät aus unbekannten Gründen schon bevor er vermisst wurde nicht mehr gesendet. Außerdem hat es am Kangchendzönga zuletzt geschneit, was die Spurensuche zusätzlich erschwert hat.

Die Sherpas, die mit Sauerstoffflaschen unterwegs waren, konnten deshalb nur entlang der Route, an Gletscherspalten und Hängen nach dem Vermissten suchen: "Es ist, man muss das leider so sagen, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, sagt Stefan Nestler, bevor Stitzinger gefunden wurde.