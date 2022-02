Flüchtlinge aus der Ukraine: Nürnberg bereitet sich vor

Der Krieg ist erst wenige Tage alt, und doch bereitet sich Bayern bereits intensiv auf die Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen vor. Landkreise und Kommunen sind bereits dabei, auszuloten, wo konkret wie viele Hilfsbedürftige untergebracht werden können.

Nürnberg ist auf Flüchtlinge vorbereitet

Nürnberg, wo bereits mehr als 4.000 Ukrainer leben, hat ebenfalls schon ganz konkrete Maßnahmen getroffen. "Die Melde- und die Ausländerbehörde ist bereits vorbereitet, die rechtlichen und organisatorischen Vorbereitungen sind in Abstimmung mit den Behörden des Freistaats erfolgt." Das Amt für Migration habe für ukrainische Bürger bereits einen Hinweis auf der städtischen Internetseite mit wichtigen Links eingerichtet, schilderte ein Stadtsprecher.

Ukrainische Familien sollen zusammengeführt werden

Die größte fränkische Kommune sei darauf vorbereitet, nicht nur Geflüchtete, die über den deutschlandweiten Schlüssel verteilt werden, zu versorgen. Auch Familienangehörige oder Freunde von Einwohnern, die direkt in der "Stadt der Menschenrechte" einträfen, erhielten Unterstützung. "Da kann auch auf bewährte Strukturen in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen, der Feuerwehr und kommunalen Einrichtungen zurückgegriffen werden. Dazu zählen dann auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer", berichtete der Sprecher.

"Sichere-Hafen-Stadt" Nürnberg in der Verantwortung

Bereits am Donnerstag hatte die Grüne Jugend Nürnberg bei einer Kundgebung auf dem Kornmarkt gefordert, dass sich Nürnberg als "Sichere-Hafen-Stadt" intensiv darum bemühe, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen und zu versorgen. Dieser Forderung schloss sich auch Ex-Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) an, der an der Solidaritätsaktion teilnahm. Er betonte, dass Nürnberg bereits im Rahmen der Flüchtlingskrise seit 2015 seinen Beitrag geleistet habe, Menschen in Not zu helfen. Auch im Fall des Ukraine-Krieges gehe er davon aus, dass die Stadt hier ihren Pflichten nachkomme.

Fürth sucht nach Lösungen

In der Nachbarstadt Fürth sind derzeit keine städtischen Unterkünfte frei. "Es wird aber bereits damit begonnen, nach anderweitigen Lösungen zu suchen", betonte die Stadt.

