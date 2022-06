Gaffer behindern Rettung: Rentner in Badesee ertrunken

Beim Schwimmen in einem Baggersee bei Baiersdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist ein 74 Jahre alter Mann ertrunken. Nach Angaben der Polizei ging der Rentner gestern Nachmittag plötzlich unter. Anwesende Personen brachten ihn ans Ufer und versuchten, ihn zu reanimieren. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er schließlich starb. Er ist der zweite Badetote innerhalb weniger Tage in Mittelfranken.

Gaffer mit Bier in der Hand beobachteten Retter

Nach dem Tod des 74-Jährigen übt die Feuerwehr scharfe Kritik an Gaffern. Rund 15 Einsatzkräfte seien nötig gewesen, um den verunglückten Rentner an Land vor neugierigen Blicken anderer Badegäste abzuschirmen, erklärte die Feuerwehr auf Facebook. Einige wollten den Einsatzort zu Fuß oder mit dem Fahrrad durchqueren, andere seien mit der Bierflasche in der Hand zwischen den Einsatzfahrzeugen sitzengeblieben.

Mehrfach hätten die Feuerwehrleute auch Gaffer zurückdrängen und den Rentner während der Reanimationsmaßnahmen abschirmen müssen, so die Feuerwehr weiter. "Habt Ihr den letzten Funken Anstand verloren?", empörte sich Kreisbrandinspektor Stefan Brunner in dem Facebook-Post, der auf viel Zustimmung stößt.