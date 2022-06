Badeunfälle vermeiden: So kommen Sie sicher durch die Badesaison

Jeden Sommer wird das Badevergnügen getrübt - von den Meldungen über tödliche Badeunfälle. Viele verbringen ihre Freizeit gerne draußen und am Wasser - an Seen, Weihern, Flüssen oder am Meer. Dass das Schwimmen und Plantschen manchmal tödlich endet, dahinter können ganz verschiedene Ursachen stecken - zum Beispiel missachtete Baderegeln, ignorierte Gefahren, schlechte Schwimmfertigkeit, gesundheitliche Probleme, oft kommen Alkohol, Leichtsinn und Selbstüberschätzung dazu.

So viele Badeunfälle gab es 2021 in Deutschland

Im vergangenen Jahr sind laut der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Deutschland mindestens 299 Menschen ertrunken. Das sind 79 Todesfälle im Wasser weniger als im Jahr 2020. Davon kamen mindestens 95 Personen im Fluss, 120 im Badesee und 26 im Meer zu Tode.. Am häufigsten (60 Menschen) kamen Menschen beim Baden in Bayern ums Leben.

Kinder lernen nicht mehr Schwimmen

Betroffen sind immer wieder auch Kinder und junge Menschen. 2021 starben in Deutschland 17 Kinder zwischen 0 und 10 Jahren im Wasser. 30 Menschen im Alter von 10 bis 20 Jahren. Kinder haben heute nicht mehr überall und flächendeckend die Möglichkeit, schwimmen zu lernen, denn der Weg zu Schwimmbädern ist für viele Grundschulen nicht machbar, und außerdem schließen viele Bäder aus Kostengründen.

Viele Kinder können sich so nicht sicher im Wasser aufhalten. Als sicherer Schwimmer gilt, wer das Schwimmabzeichen in Bronze abgelegt hat. Ende der 1980er-Jahre erreichten noch mehr als 90 Prozent der Kinder bis zum Abschluss der vierten Klasse das Jugendschwimmabzeichen in Bronze. Inzwischen sind mehr als die Hälfte der Grundschulabsolventen keine sicheren Schwimmer mehr.

Bei kleinen Kindern Aufsichtspflicht nicht vernachlässigen

Kleine Kinder sind noch nicht in der Lage, die gesamte Tragweite ihres Handelns zu überdenken und können schon in einer Pfütze ertrinken. Kinder verunglücken oft dann, wenn die Eltern nicht hinschauen. Es genügen wenige Sekunden der Unaufmerksamkeit, die verheerende Folgen haben können. Die Lebensretter des DLRG appellieren an die Aufmerksamkeit und Aufsichtspflicht der Eltern:

Schwimmhilfen sind kein zuverlässiger Schutz

Eltern sind am Wasser jede Sekunde gefordert und zu 100 Prozent verantwortlich - übrigens auch im Schwimmbad, in dem es Aufsichtspersonal gibt, oder am bewachten Meeresstrand. Schwimmhilfen wie Schwimmflügel oder Schwimmgürtel bieten keinen Schutz vor dem Ertrinken, sie können zum Beispiel undicht sein und Luft verlieren. Nichtschwimmer sollten deshalb immer in Armreichweite beaufsichtigt werden, auch beim Tragen von Auftriebshilfen. Kinder sollten möglichst früh mit Wasser vertraut werden. Die DLRG weist darauf hin, dass Kinder ab fünf Jahren schwimmen lernen können, aber schon vorher damit vertraut werden sollten, wie sie sich am und im Wasser sicher verhalten. Auch Kinder müssen bereits wissen, was beim Baden und Plantschen erlaubt und verboten ist.

Wann Kinder wassersicher sind

Die DLRG weist darauf hin, dass Kinder erst dann richtig wassersicher sind, wenn sie ...

sich unter Wasser genauso gut zurecht finden wie über Wasser,

fünfzehn Minuten ohne Halt und Hilfen in tiefem Wasser schwimmen können,

auf dem Rücken genauso gut schwimmen wie auf dem Bauch,

mehrere Sprünge beherrschen,

Wasser schlucken und deswegen nicht anhalten müssen.

Besondere Vorsicht gilt in Binnengewässern!

Die Unfallschwerpunkte liegen in den Binnengewässern - in Flüssen, Seen, Weihern, Teichen und Kanälen. Dort gibt es oft keine Rettungsschwimmer. Wer dort baden geht, muss mehr auf sich selbst aufpassen als im Schwimmbad. Deshalb sollte man, falls vorhanden, die Badestellen Beflaggung beachten und sich an ein paar einfache Baderegeln halten:

Schwimmen in Flüssen

In Flüssen sollte nur schwimmen, wer fit und gesund ist, denn dort lauern viele Gefahren: überraschende Untiefen und Brückenpfeiler, die die Strömung verändern und dadurch Sogwirkungen auslösen können. In Flüssen muss man auch immer wieder mit Treibgut wie Ästen rechnen und Unterwasserhindernissen wie entsorgten Fahrrädern. In Flüssen mit Gezeitenströmung verstärkt diese die ohnehin bestehenden Flussströmungen noch zusätzlich. Bleiben Sie außerdem nicht zu lange im Wasser, denn Flüsse erwärmen sich nie so stark wie Seen.