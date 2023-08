Gäubodenvolksfest: Wirte und Polizei sind bisher zufrieden

Für die Wirte und Schausteller läuft das Gäuboden-Volksfest in Straubing nach den Worten von Wirtesprecher Martin Lechner "sehr gut", obwohl immer wieder Sitzplätze in den Zelten frei sind.

Der Sprecher der Schausteller, Andreas Pfeffer, nannte die Lage nach einer Besprechung mit Kollegen am Mittwoch "zufriedenstellend".

Keine neuen Rekorde

Dem BR-Studio Niederbayern sagte Pfeffer: "Man muss nicht immer Rekorde brechen. Man merkt natürlich, dass die Leute das Geld zusammenhalten." Der Sprecher der veranstaltenden Ausstellungs-GmbH der Stadt, Daniel Winklmaier, fasste die Zwischenbilanz mit den Worten "wie im Vorjahr" zusammen.

Freie Plätze am Feiertag

Wirtesprecher Martin Lechner meinte, dass eine ganze Reihe freier Plätze, etwa am Feiertag Mariä Himmelfahrt, ganz normal seien. Auch an Tagen wie dem kommenden Sonntag oder dem letzten Volksfesttag könnten schnell entschlossene Besucher ohne Reservierung mit Sicherheit Plätze bekommen.

Firmen füllen die Zelte

Die rund 27.500 Sitzplätze in den Bierzelten sind unter der Woche und vor allem an Tagen, an denen die Gäste am nächsten Tag ausschlafen können, komplett ausgebucht, so Lechner. Grund dafür sei während der Woche vor allem der Besuch von Gästen, die von Unternehmen auf das Volksfest eingeladen werden.

Das Wetter bringt Durst mit

Dass der Bierpreis, der mit 12,20 Euro bis 12,25 Euro nur rund zwei Euro unter der Oktoberfest-Marke liegt, auf die Zahl der Besucher durchschlägt, glaubt Wirtsprecher Lechner nicht. Lechner meint auch, dass das Wetter bisher beim Gäubodenvolksfest "passt". Es sei nicht zu heiß und es regne nicht.

Friedliches Wochenende

Auch die Polizei in Straubing hat am Mittwoch eine positive Bilanz der ersten Tage des Gäubodenvolksfestes gezogen. Insgesamt feierten die Besucherinnen und Besucher vergangenes Wochenende auffallend friedlich, heißt es in einer Mitteilung.

Unfälle mit Betrunkenen

Die Zahl der Körperverletzungsdelikte sowohl auf dem Festplatz als auch in der Innenstadt sei im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Nachdem es zwei Verkehrsunfälle mit betrunkenen Fahrern gab, warnt die Polizei die Gäste des Volkfestes nochmal. Dabei weisen die Beamten auch darauf hin, dass für Radfahrer die Grenze bei 1,6 Promille für Straftaten liegt und Elektro-Scooter als Kraftfahrzeuge gelten.