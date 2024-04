"G'macht im Naturpark" – Label vermarktet regionale Produkte

Die Fränkische Schweiz ist eine der ältesten Fremdenverkehrsregionen Deutschlands. Sie hat sich ein neues Label ausgedacht: "G'macht im Naturpark". Unter diesem Motto sollen Produkte aus der Region vermarktet werden, die nachhaltig hergestellt werden: zum Beispiel Marmelade, Alpakaseife, Wollkissen oder Wanderstöcke. Hinter dem Label stehen der Naturpark Fränkische Schweiz, die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz und das Fränkische Schweiz Museum in Tüchersfeld. Unter dem neuen Label "G'macht im Naturpark" produzieren circa 50 Höfe und Handwerker. Wer mitmachen möchte, muss einige Kriterien erfüllen: biologisch und nachhaltig produzieren mit regionalen Materialien.

Rohstoffe wie Hartholz für Holzkämme wachsen vor der Tür

In der fünften Generation produziert die oberfränkische Manufaktur "Groetsch" Holzkämme. Melanie Groetsch sägt die Holzkämme mit einer 130 Jahre alten Kammschneidemaschine, wie schon ihr Großvater 50 Jahren zuvor. Vor der Haustüre wachsen die Rohstoffe für die Kämme: ausschließlich Hartholz von Obstbäumen wird verarbeitet – nachhaltig regional. Und das hat sich herumgesprochen. Melanie Groetsch freut es, dass ihr so viel heimisches Holz für ihre Kämme angeboten wird. Ihre Kämme sind teilweise aus dem Holz Jahrhunderte alter Bäume gemacht.

Museum als Werbeplattform für Honig und Alpakaseifen

Ganz im Zeichen der Regionalität präsentiert sich das Fränkische Schweiz Museum in Tüchersfeld im Landkreis Bayreuth. Durch die besondere Lage unterhalb zweier steil aufragender Felstürme ist das Museum ein Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz und jetzt auch eine Plattform für die Produkte des Naturparks: Kirschkernkissen, Wanderstöcke, Honig, Kräuter und Seifen werden in einer kleinen Ausstellung im Foyer des Museums präsentiert. Bis jetzt produzieren 50 Naturparkhöfe typische Produkte aus der Region. Für die sogenannten Naturpark-Ranger, die Touristen wie Einheimischen die Schätze der Region nahebringen sollen, ist es eine Herzensangelegenheit. Die neue Marke "G'macht im Naturpark" ist für Naturpark-Rangerin Christine Berner viel mehr als nur eine neue Marketing-Strategie. Die Hersteller bewahren Kulturgüter und alte Handwerkstechniken.

"G'macht im Naturpark" soll auch die Schäfer unterstützen

Wolle ist ein ein tolles Produkt von Schafen, die in der Fränkischen Schweiz die markanten Felsenhänge im Sommer beweiden und ihre Fauna und Flora erhalten. Um die einmalige Kulturlandschaft weiterhin zu erhalten, sollen Produkte aus fränkischer Schafswolle einen Beitrag leisten, um die Schäfer zu unterstützen. Die neue Marke will ihre Bedeutung vor allem den vielen Touristen vermitteln. Denn die traditionelle Form der Kulturlandschaftspflege soll auch weiter bestehen.

500 Gramm Kirschkerne für ein Kirschkernkissen

Wie viel Arbeit hinter den Produkten steckt, sieht man oft gar nicht: Für ein Kirschkernkissen werden 500 Gramm Kirschkerne verwendet. Jede Kirsche muss gewaschen und geputzt werden und dann muss das Kissen auch genäht werden. Auch das Wollkissen für den Wanderrucksack ist aufwendig herzustellen. Die Wolle wird in einer heimischen Mühle gewaschen und gevliest bevor sie dann als Füllung in ein Baumwollüberzug kommt. Ein Unikat für 30 Euro, das auch die Rolle der Schäfer in den Fokus rückt.

Wer sich für die Produkte interessiert, kann sich entweder im Fränkische Schweiz Museum in Tüchersfeld oder auf der Website der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz shop.fraenkische-schweiz.com umschauen.