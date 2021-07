Fußtritte gegen Polizisten: Mutmaßlicher Täter beim Haftrichter

Die Vorwürfe sind massiv. Der 24-Jährige soll am frühen Sonntagmorgen (04.07.21) in Neuendettelsau (Lkr. Ansbach) einem Polizeibeamten mit Anlauf in den Rücken getreten haben, einer Polizeibeamtin trat er ins Gesicht. Anschließend floh er, wurde aber gestern vorläufig festgenommen. Heute nun wird er dem Haftrichter vorgeführt. Er wird entscheiden, ob der junge Mann aus dem Landkreis Ansbach weiter in Haft bleibt. Die Staatsanwaltschaft Ansbach hat Haftantrag wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung gestellt.

Situation bei Kirchweihersatzfeier in Neuendettelsau eskalierte

Inzwischen ist der Tatablauf der Ereignisse am Sonntag klarer. In Neuendettelsau fand am Wochenende eine Kirchweihersatzveranstaltung statt, bei der auch die Polizei nach dem Rechten sah. Auslöser für die Tat war demnach die Kontrolle eines Fahrradfahrers, der gegen 01.30 Uhr in der Heilsbronner Straße in Neuendettelsau unterwegs war.

Festgenommener soll Beamten in Rücken und Gesicht getreten haben

Ein 21-jähriger Besucher der Kirchweihersatzfeier, der dies beobachtete, mischte sich ein und beleidigte die beiden Polizeibeamten. Einem Platzverweis kam er nicht nach und versuchte zu fliehen, als die Polizisten seine Personalien aufnehmen wollten. Deshalb wurde er von den Beamten am Boden festgehalten. Dies geschah in der Nähe von einer Gruppe Menschen. Der 24-jährige Tatverdächtige, der mit anderen zusammenstand, wurde anscheinend auf den Zwischenfall aufmerksam und trat die beiden Polizisten in Rücken und Gesicht, so die Polizei.

Ansbacher Mordkommission sucht Zeugen

Die Ansbacher Mordkommission ermittelt und bittet etwaige Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mittelfranken unter 0911-2112-333 zu melden. Die beiden Polizeibeamten wurden durch die Fußtritte leicht verletzt und sind deshalb aktuell nicht dienstfähig, so die Polizei.