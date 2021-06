12.06.2021, 13:27 Uhr

Oberpfalz: Sechs Polizisten bei Wochenend-Einsätzen verletzt

Insgesamt sechs Polizisten sind in der Nacht auf Samstag bei Einsätzen in der Oberpfalz verletzt worden. Zu größeren Corona-Partys in Innenstädten ist es aber nicht gekommen.