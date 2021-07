Fußtritte gegen Polizisten in Neuendettelsau: Beamte verletzt

Die Tat ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (04.07.21) in Neuendettelsau (Lkr. Ansbach). Nach Angaben der Polizei hatten die Polizistin und der Polizist zunächst einen Radfahrer in der Heilsbronner Straße kontrolliert. Dabei mischte sich ein 21-Jähriger ein, der in der Nähe an einer Kirchweihersatzveranstaltung teilnahm. Er beleidigte die Polizisten massiv und kam einem Platzverweis nicht nach, so die Polizei. Als die Beamten seine Identität feststellen wollten, versuchte er zu fliehen und musste letztlich mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden.

Mann springt Polizist in den Rücken und tritt Beamtin ins Gesicht

Ein zunächst Unbekannter sei in dem Moment dem Polizisten mit Anlauf in den Rücken gesprungen und habe der Polizeibeamtin "mit voller Wucht" ins Gesicht getreten. Anschließend flüchtete er. Mit Hilfe weiterer Streifen sowie einem Diensthundeführer konnte die aufgeheizte Stimmung vor Ort schließlich beruhigt werden. Im Lauf der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 24-Jährigen aus dem Landkreis Ansbach.

Polizisten werden durch Fußtritte leicht verletzt

Die beiden Polizeibeamten wurden durch die Fußtritte leicht verletzt. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, der gefährlichen Körperverletzung, der versuchten Gefangenenbefreiung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung ermittelt.