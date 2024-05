Für mehr Sicherheit beim Radeln: Polizei kontrolliert verstärkt

Die Gesamtzahl der Fahrradunfälle ist in Bayern zwar um ein Prozent im letzten Jahr zurückgegangen. Allerdings war die Anzahl der Fahrradtoten mit 85 auf dem höchsten Stand seit 2009. Davon waren mehr als 40 Prozent E-Bike-Fahrer.

Polizei-Kontrollen für mehr Sicherheit beim Radeln

"Wir sehen, dass der Trend zum E-Bike dazu führt, dass einige die Geschwindigkeit ihres Gefährts selbst unterschätzen", erklärt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Ein E-Bike-Motor kann das Zweirad auf bis zu 25 Kilometer pro Stunde beschleunigen, sogenannte S-Pedelecs erreichen sogar Tempo 45 – diese Gefährte brauchen dann allerdings ein Kennzeichen.

Für generell mehr Sicherheit beim Radeln - ob auf einem E-Bike oder einem normalen Fahrrad - hat die bayerische Landesregierung darum den Mai nun zum Aktionsmonat erklärt. Momentan kontrollieren Polizistinnen und Polizisten verstärkt Fahrradfahrer und klären sie auf, falls sie sich falsch verhalten. Am Mittwoch hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Nürnberg eine Zwischenbilanz gezogen.

Herrmann testet Ausstattung der Fahrradstreife

Blau blinkt der Lenker des Polizeifahrrads. Der Fahrradfahrer ist Innenminister Joachim Herrmann. Beim Pressetermin lässt er es sich nicht nehmen, ein paar Runden am Wöhrder See in Nürnberg zu drehen. Normalerweise treten auf dem blauen Rad mit den neongelben Reflektorstreifen die Beamten der Polizei-Fahrradstaffel in die Pedale. Ausgerüstet mit neongelber Jacke, Schutzweste und Helm kontrollieren sie auf ihren Rädern andere Fahrradfahrer - "damit man sich sozusagen auf Augenhöhe begegnet“, erklärt Herrmann. "Ich glaube, das wird auch emotional besser wahrgenommen als bei einer Pkw-Streife."

Fokus auf Autofahrer und Radfahrer

Bei steigenden Temperaturen steigen auch Schön-Wetter-Fahrer wieder gerne aufs Fahrrad. Die Polizei sieht die steigende Nutzung vom Fahrrad als Verkehrsmittel sehr positiv. Allerdings bedeuten mehr Radfahrer tendenziell auch mehr Fahrradunfälle. Der Aktionsmonat soll durch verstärkte Verkehrskontrollen und Maßnahmen zur Unfallprävention die Zahl der Fahrradunfälle verringern. Denn fast jeder Radfahrer, der an einem Unfall beteiligt war, wurde laut Polizei auch verletzt. Kontrolliert werden deshalb Radfahrer, aber auch Autofahrer, die Radler gefährden.