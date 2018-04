Fahrradhelm warum 5 Gründe, warum Sie einen Fahrradhelm tragen sollten

Fahrradhelm tragen warum

393 Fahrradfahrer sind 2016 in Deutschland tödlich verunglückt, über 80.000 wurden bei einem Unfall verletzt. Oft werden Radler beim Abbiegen übersehen und von Pkw, Lkw oder Bussen angefahren. Vor allem schwere Kopfverletzungen treten dann auf. "Über 70 Prozent der in Lebensgefahr schwebenden Fahrradfahrer sind schwer am Kopf verletzt", so die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). 60 bis 70 Prozent der tödlichen Hirnverletzungen könnten laut DGU vermieden werden, wenn alle Radfahrer grundsätzlich einen Helm tragen würden.

Das sind die Gründe derjenigen, die keinen Helm tragen: Fast 40 Prozent der Radfahrer setzen keinen Helm auf, weil sie ihn unbequem oder unästhetisch finden, davon 7 Prozent, weil er die Frisur zerstört. 17 Prozent tragen aus Gewohnheit keinen und 15 Prozent haben Zweifel, ob ein Helm überhaupt notwendig ist. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie des Badenwürttembergischen Verkehrsministeriums.

1. Ein Fahrradhelm rettet Leben

Ein Fahrradhelm schützt im Falle eines Unfalls vor Kopfverletzungen - das ist Fakt und durch zahlreiche Studien bewiesen.

"Bei einer Kollision zwischen Auto und Fahrradfahrer vermindert der Helm die Wucht, mit der ich danach auf die Straße aufpralle. Da ist der Helm unglaublich effektiv, indem er die Energie aufnimmt und verteilt. Gute Helme sind im Nacken- und im Schläfenbereich runtergezogen. Studien haben bewiesen, dass wir uns kurz vor dem Aufprall ein bisschen wegdrehen, deswegen ist ein Schutz der Schläfen sehr wichtig." Christopher Spering, Unfallchirurg

Ein Helm absorbiert bis zu zwei Drittel der Energie, die bei einem Aufprall ohne Helm direkt auf den Kopf einwirken würden, so das Bundesverkehrsministerium. Das bedeutet, dass es bei Helmträgern seltener zu schweren Kopfverletzungen wie Schädelbrüchen oder Hirnblutungen kommt.

2. Fahrradhelme mit Reflektoren - Autofahrer erkennen Radfahrer besser

Viele moderne Fahrradhelme sind mit Reflektoren ausgestattet. Diese können dafür sorgen, so die Deutsche Verkehrswacht, dass Radfahrer im Dunkeln von Autofahrern sogar besser gesehen werden.

3. Fahrradhelme müssen selbstverständlich werden

Für Grundschulkinder selbstverständlich: Beim Radfahren wird ein Helm getragen.

Die Zahl der Fahrradfahrer, die freiwillig einen Helm tragen, steigt stetig. Im Jahr 2010 trugen im Schnitt nur knapp ein Zehntel der Radfahrer einen, 2015 waren es immerhin 17 Prozent. Aber das ist noch nicht genug.

"In Ländern, die eine über 90-prozentige Helmtragequote haben wie Holland, Kanada und Australien, ist es für alle Erwachsenen ganz selbstverständlich, nicht ohne Helm aufs Fahrrad zu steigen. Und diese Länder haben keine Helmpflicht", sagt Unfallchirurg Christopher Spering

4. Kinder tragen Helm, wenn die Erwachsenen auch einen tragen

Die meisten Grundschulkinder tragen in Deutschland beim Radfahren einen Helm. 76 Prozent der Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren fahren oben mit, so die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Das heißt, bei ihren Kindern achten Eltern sehr wohl darauf, dass sie nur mit Schutz aufs Fahrrad steigen. Bei den Jugendlichen, den 11- bis 16Jährigen, sinkt die Helmtragequote dann auf 34 Prozent.

Deswegen ist es besonders wichtig, dass Eltern und Großeltern immer einen Fahrradhelm tragen und damit Vorbild sind. Wenn die Eltern ihren Kindern zwar einen Helm aufsetzen, aber selbst keinen tragen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder als Teenager oder junge Erwachsene auch keinen Helm aufsetzen, so das Bundesverkehrsministerium.

Abgesehen davon, dass jeder Kopf geschützt werden muss, für Kinder ist es besonders wichtig, einen Helm zu tragen, denn ein Sturz kann im späteren Leben noch Folgen haben:

"Nach aktueller Studienlage kann ein leichtes Schädelhirntrauma im Kindesalter zu Entwicklungsverzögerungen und um Erwachsenenalter zu langfristigen kognitiven Leistungsminderungen führen." Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie

5. Helme sind praktisch

Sieht aus wie ein Hut, ist aber ein Helm.

Sie sehen aus wie ein Hut oder eine Kappe, es gibt sie mit Melonenmuster oder schnittig-sportlich: Fahrradhelme werden immer schicker. Da fällt es leicht, sich den Helm für den eigenen Stil auszusuchen. Besorgt man sich noch einen wasserdichten Überzug über den Helm, hat man einen guten Regenschutz, der nicht die Sicht beim Radfahren behindert wie zum Beispiel die Kapuze einer Jacke. Im Winter zieht man einfach einen dünnen Schlauchschal unter den Helm oder eine dünne Mütze.

