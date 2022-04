Fünf oberbayerische Gemeinden gründen regionalen Stromanbieter

Gemeinsam mit den Stadtwerken Bad Reichenhall und der Energie Südbayern bilden die Gemeinden Bischofswiesen, Marktschellenberg, Ramsau, Berchtesgaden und Schönau am Königssee künftig den Stromanbieter "Watzmann Natur Energie GmbH". Dieser soll 100 Prozent Ökostrom an Privat- und Geschäftskunden im Landkreis liefern.

Günstiger als regionaler Grundversorger

Auf einer Pressekonferenz informierte die Geschäftsführung über die mittel- und langfristigen Ziele: Momentan biete das Unternehmen Ökostrom an, der zu 100 Prozent angekauft ist. Langfristig soll der Öko-Strom in der Region gewonnen werden und noch 2022 zur Verfügung stehen. Dafür sollen Photovoltaikanlagen errichtet und bestehende Anlagen angemietet werden. Der Bürgermeister von Schönau am Königssee Hannes Rasp übernimmt die Geschäftsführung. Ihm zufolge seien auch Wasserkraftanlagen im Gespräch. Ziel ist laut Rasp, günstiger als der regionale Grundversorger zu sein.

Ziel: Klimaschutz

Zu einem späteren Zeitpunkt plant die "Watzmann Natur Energie GmbH" auch ein Ladesäulennetz für E-Autos im südlichen Landkreis. Außerdem laufen Gespräche zu einem geplanten Carsharing-Netzwerk mit Autohäusern in der Region. Das Projekt soll maßgeblich zum Klimaschutz beitragen. Botschafter des Ökostrom-Angebots sind der Mehrfach-Olympiasieger Georg Hackl, der Extrembergsteiger Thomas Huber und der Hotelier Johannes Lichtmanegger, der in Ramsau ein klimaneutrales Hotel betreibt.