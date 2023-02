Frühere AfD-Landeschefin Miazga gestorben

Die AfD-Bundestagsabgeordnete und frühere Landesvorsitzende Corinna Miazga ist an einer Krebserkrankung gestorben. Das teilten die Mitarbeiter ihres Bundestagsbüros mit.

Die 39-Jährige litt seit mehr als zwei Jahren an Brustkrebs, mehrere Chemotherapien brachten keine Heilung. Miazga erlag den Angaben zufolge am Samstag der Krankheit.

AfD Bayern trauert um Miazga

Miazga war von 2019 bis 2021 Vorsitzende des bayerischen AfD-Landesverbands. Ihr Nachfolger in Bayern, Stephan Protschka, teilte am Sonntag den bayerischen AfD-Mitgliedern schriftlich mit, dass ihn die sehr traurige Nachricht vom Tod Miazgas erreicht habe. Seine Gedanken seien bei den Hinterbliebenen, ihnen wünsche er viel Kraft.

Miazga war in Straubing zuhause, geboren wurde sie in Oldenburg. In Passau studierte sie Rechtswissenschaften. Seit 2013 war sie Mitglied in der AfD.