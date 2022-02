Friedensappell: Gipfelkreuz der Zugspitze in Farben der Ukraine

Es ist eine Fotomontage auf dem Instagram-Account von zugspitze.de und soll Solidarität mit der Ukraine bekunden. Das Foto zeigt das Kreuz auf dem Gipfel der Zugspitze in den Farben der ukrainischen Nationalflagge blau und gelb. "Liebe deinen Nächsten, für Frieden auf Erden", ist unter dem Post zu lesen.

Betreiber des Accounts ist die Bayerische Zugspitzbahn AG. Deren Pressesprecherin, Verena Altenhofen, sagt auf Nachfrage des BR, das Bild solle zum Dialog aufrufen. Ganz nach dem Motto: Höchste Zeit für ein Gipfelgespräch.

Solidaritätsaktionen in ganz Deutschland

Bereits zuvor waren an vielen Orten weltweit Sehenswürdigkeiten in den Farben der Ukraine erstrahlt. So waren unter anderem das Brandenburger Tor, das Augsburger Stadion und das Münchner Rathaus in den Nationalfarben der Ukraine angestrahlt worden.