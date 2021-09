Freibadbilanz für Niederbayern fällt durchwachsen aus

Der Sommer war heuer oft kühl und nass. Kein ideales Badewetter. Das hat auch Auswirkungen auf die Besucherzahlen der Freibadsaison, die langsam zu Ende geht.

In Landshut relativ zufrieden

Noch bis einschließlich kommenden Montag ist die Landshuter Schwimmschule geöffnet. Die Schließung wurde wegen des Wetters sogar vorverlegt. Dennoch ist man bei den Stadtwerken unter den gegebenen Umständen relativ zufrieden mit dem Saisonverlauf.

Wenig Sonne = Weniger Besucher

Es fehlten einfach längere Schönwetterphasen, heißt es aus dem Freibad in Straubing. Für gute Besucherzahlen hätte schon mehrere Tage in Folge heiß sein müssen. Das war aber kaum der Fall. So kamen heuer weniger Besucher. Als richtig schlecht werten die Verantwortlichen im Elypso in Deggendorf die Saison. Rund 50 Prozent weniger Gäste als in der Vor-Coronazeit seien diesen Sommer gekommen. Probleme mit den geltenden Corona-Vorschriften habe es heuer im Vergleich zum Vorjahr kaum gegeben, so die Betreiber.

Hallenbadsaison soll die Menschen locken

Für positive Zahlen soll jetzt die bevorstehende Hallenbadsaison sorgen. Besonders in den Bädern in Straubing und Deggendorf hofft man dabei auf viele Besucher. Denn am 02. Oktober wird in Straubing das Hallenbad nach mehr als drei Jahren Bauarbeiten wieder geöffnet. Im Elypso in Deggendorf wurde die wetterunabhängige Badewelt saniert und attraktiver gemacht. Hier geht es am 18. September los.