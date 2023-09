Frau von Baum erschlagen: Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt

Es war ein sonniger Nachmittag in Würzburg, viele Menschen waren im Ringpark unterwegs, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Plötzlich stürzt eine 20 Meter hohe Buche in "Klein-Nizza" um – und trifft zwei Frauen. Eine Frau stirbt kurze Zeit später, eine andere ist leicht verletzt.

Staatsanwaltschaft ermittelt im Fall der umgestürzten Buche

In diesem Fall ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Würzburg und will herausfinden, was genau passiert ist. "Wir führen ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren durch. Das heißt, die Todesumstände sowie ein etwaiges Fremdverschulden werden geprüft", so Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg, auf Anfrage von BR24.

Ein Sachverständiger soll den Baum begutachten. Es geht vor allem um die Frage, wieso die Buche am Montag vor einer Woche umfiel. Zu dem Zeitpunkt war es völlig windstill in Würzburg. Es gibt Anzeichen, dass die Buche von Pilzen befallen und deshalb nicht mehr standhaft war.

Kritik eines Biologen: Stadt auf Pilze hingewiesen

Der Würzburger Biologe Rainer Heß kritisiert die Stadt. Der 81-Jährige war viele Jahre für die Höhere Naturschutzbehörde Unterfranken tätig, ist jetzt im Ruhestand. Er habe der Stadt mehrfach gemeldet, dass diese Baumgruppe mit Pilzen befallen sei, sagt er.

Stadt: Bäume haben Schäden, werden aber überprüft

Nach Angaben der Stadt Würzburg werden alle Bäume im Ringpark regelmäßig überprüft. Auch die Buche sei im Dezember begutachtet worden. "Es ist nicht so, dass der Baum keinerlei Schäden aufgezeigt hat. Nur es ist leider auch so, dass wir kaum mehr Bäume haben, die ohne Schaden sind", sagte Klima-Bürgermeister Martin Heilig (Die Grünen) nach dem Unfall. Viele Bäume im Ringpark hätten Pilzbefall oder seien durch den Hitzestress der vergangenen Jahre geschädigt.

Fahrradfahrerin unter Baum eingeklemmt und gestorben

Vor einer guten Woche war der über 100 Jahre alte Baum hinter dem Justiz-Zentrum umgestürzt und verletzte zwei Frauen. Eine 59-jährige Fahrradfahrerin wurde unter dem Baum eingeklemmt und trug dadurch so schwere Verletzungen davon, dass sie kurze Zeit später im Krankenhaus starb. Eine 25-jährige Fußgängerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Fall in Augsburg: Baumkontrolleur freigesprochen

Vor gut zwei Jahren war auf einem Spielplatz in Augsburg ein Ahorn auf eine Mutter und ihr Kleinkind gefallen. Das Amtsgericht Augsburg sprach diese Woche den zuständigen Kontrolleur frei. Der Mitarbeiter der Stadt war wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Er habe nicht vorhersehen können, dass der schräg stehende Baum umstürzen würde, urteilte am Ende das Gericht.

"In der Gesamtabwägung war die Kontrolle fachlich korrekt. Es gab keine besonderen Hinweise, die auf den Pilzbefall hingedeutet hätten. Der Schrägstand allein war noch kein Anhaltspunkt dafür", so die zuständige Richterin in ihrer Urteilsbegründung.