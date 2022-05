Artikel mit Audio-Inhalten

Frau in Würzburger Wohnung überfallen: Handwerker in U-Haft

Eine 25-jährige Frau ist in Würzburg in ihrer eigenen Wohnung angegriffen und schwer am Kopf verletzt worden. Im Verdacht steht ein 28 Jahre alter Handwerker, der zuvor in der Wohnung tätig gewesen sei. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.