Frau in Park vergewaltigt: Tatverdächtiger in Untersuchunghaft

Eine junge Frau ist am Montagabend in einer Parkanlage am Tegernsee vergewaltigt worden. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Mann passt Opfer in Parkanlage ab

Die Frau im Heranwachsendenalter (zwischen 18 und 21 Jahren) war am frühen Abend auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstelle. Der 39-jährige Jordanier soll sie in einer Parkanlage abgepasst und vergewaltigt haben. Die Polizei spricht von einem ersten körperlichen Übergriff, dem dann ein schwerer sexueller Übergriff gefolgt sei. Die Frau wurde körperlich leicht verletzt und flüchtete nach der Tat nach Hause.

Polizei nimmt Tatverdächtigen am selben Abend fest

Nach der Anzeige bei der Polizei konnten eine Streife den Tatverdächtigen noch am selben Abend in seiner Wohnung festnehmen. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München erließ gestern einen Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs werden von der Kriminalpolizei Miesbach und der Staatsanwaltschaft München II geführt.