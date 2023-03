Frauenhäuser in Bayern: Vielerorts kein freier Platz

Wer die Website der Zentralen Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser (ZIF) besucht, um dort nach einem Frauenhaus in Bayern zu suchen, erhält 39 Treffer – doch häufig steht bei keinem oder nur einem einzigen Haus die digitale Belegungs-Ampel auf Grün: Am Tag der Recherche kann nur das Frauenhaus in Weiden in der Oberpfalz gemäß der Website eine Frau mit oder ohne Kind aufnehmen. Doch das ist auch in Weiden nicht immer so.

Eine Datensammlung von CORRECTIV.Lokal, einem Netzwerk für Lokaljournalismus, ergab, dass im Jahr 2022 an 211 Tagen kein Platz im Weidener Frauenhaus verfügbar war. Das Netzwerk überwachte dreimal täglich den Aufnahme-Status der Frauenhäuser auf der ZIF-Website. Eine rote Belegungsampel bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt keine Aufnahme möglich ist. Bei einer grünen Ampel ist mindestens ein Platz verfügbar. Eine graue Ampel bedeutet, dass keine Auskunft an die Website übermittelt wird. Frauenhäuser müssten entsprechend telefonisch kontaktiert werden. Das Ampelsystem der Website lässt also keine Rückschlüsse auf tatsächliche Plätze zu, gibt aber einen ersten Überblick.

Auch bei roter oder grauer Ampel lohnt ein Anruf beim Frauenhaus

Frauenhäuser, die als belegt (rot) oder ohne Angabe (grau) gelistet sind, können und sollten bei Bedarf trotzdem telefonisch kontaktiert werden. "Wenn eine Frau in einem vollen Frauenhaus anruft, dann sagen sie nicht einfach, bei uns ist nichts frei, sondern dann machen sich die Kolleginnen auf die Suche nach freien Plätzen, telefonieren ihre Kollegen ab, oder suchen andere Alternativen", bestätigt Heike Herold, Geschäftsführerin der Frauenhauskoordinierung, ein Verein, der deutschlandweit Frauenhäuser und Fachberatungsstellen unterstützt. Allerdings sei dies ein mühsamer Weg, der manche Frau dazu bringe, zurück in eine gewalttätige Beziehung zu gehen. "Das ist ein Skandal", sagt Herold.

Im Jahr 2021 registrierte die Bundesweite Frauenhaus-Statistik 6.431 Frauen und 7.572 Kinder in Frauenhäusern. Knapp die Hälfte der Frauen blieb weniger als einen Monat in der Unterkunft – andere sind auf einen längeren Aufenthalt angewiesen. Gut acht Prozent der Frauen blieben länger als ein halbes Jahr. Ein Grund dafür ist der angespannte Wohnungsmarkt, der den Aufenthalt im Frauenhaus unnötig verlängere.