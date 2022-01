Frau bei Unfall in Fürth schwer verletzt: Fahrer auf der Flucht

Gegen 4.15 Uhr hat sich heute Früh in der Fürther Innenstadt ein schwerer Unfall ereignet, bei dem eine 58 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt wurde. Der Fahrer des anderen Autos und ein Beifahrer flüchteten. Die Verkehrspolizei Fürth leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein.

Auto wird gegen Baum und parkende Autos geschleudert

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Auto, das vermutlich mit drei Personen besetzt war, in den frühen Morgenstunden auf der Nürnberger Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Zähstraße sei es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 58-Jährigen gekommen. Durch den Aufprall wurde ihr Auto zunächst gegen einen Baum und anschließend gegen geparkte Fahrzeuge am Straßenrand geschleudert.

Durch den Zusammenstoß habe die Frau schwerste Verletzungen erlitten, so die Polizei. Sie kam in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand schwebe sie nicht in Lebensgefahr, hieß es in einer Mitteilung.

Fürther Verkehrspolizei fahndet nach Autofahrer

Der Fahrer des gegnerischen Autos und ein mutmaßlicher Beifahrer flüchteten unmittelbar nach dem Unfall. Die Verkehrspolizei Fürth sucht nach ihnen. Der dritte Insasse des Fahrzeuges sei bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort geblieben, habe über den Notruf den Rettungsdienst alarmiert und sich um die verletzte Frau gekümmert, so die Polizei. Die Nürnberger Straße war an der Ecke Zähstraße mehrere Stunden gesperrt.