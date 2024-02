Franken Tourismus meldet Übernachtungsrekord

Der Tourismus in Franken hat in Sachen Übernachtungszahlen das Vor-Corona-Niveau von 2019 getoppt. Insgesamt 23,3 Millionen Übernachtungen wurden 2023 gezählt. Das sind gut 400.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019 und 2,1 Millionen mehr als 2022, teilte der Tourismusverband auf seiner Jahrespressekonferenz in Rothenburg ob der Tauber mit.

Zum Artikel: "Tourismus in Bayern boomt wieder"

Raum Coburg besonders beliebt

Im Vergleich zum Vorjahr kamen 12,1 Prozent mehr Gäste in fränkischen Destinationen an und zehn Prozent mehr Übernachtungen wurden gebucht. In den einzelnen Kategorien haben im Bereich Urlaubsgebiete vor allem die Region Coburg Rennsteig, das Fränkische Weinland und das Romantische Franken profitiert.

Bei den Städten hat Coburg besonders zugelegt und im Vorjahresvergleich sogar rund ein Viertel mehr Übernachtungen und Ankünfte verbuchen können. Bei den fränkischen Heilbädern und Kurorten hat Bad Kissingen die meisten Gäste angelockt.

Innovation und Nachhaltigkeit als Zugpferd

Gründe für den Erfolg des Franken Tourismus sind laut dem Vorsitzenden des Verbands, Thomas Bold, innovative Kampagnen wie neue Imagefilme, die Online-Buchbarkeit vieler Erlebnisangebote und der vermehrte Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Ihn freut, dass von den Tourismusangeboten auch die heimische Bevölkerung profitiert, sei es zum Beispiel durch neue Gastronomie oder Freizeitangebote wie Rad- oder Wanderwege.

750 Jahre Reichsstadt Rothenburg

Der Höhepunkt im aktuellen Tourismusjahr ist laut Franken Tourismus das Jubiläum "750 Jahre Reichsstadternennung Rothenburg". Das wird mit Festen und Ausstellungen – wie zum Beispiel einer Sonderausstellung im Rothenburg Museum und einem großen Festtag am Tag der Ernennung im Mai – gefeiert, erklärt Oberbürgermeister Markus Naser (Freie Wähler). Er freut sich, Gäste in das älteste und international beliebteste fränkische und deutsche Reiseziel einzuladen.

So wie Rothenburg feiert auch die "Burgenstraße" ein Jubiläum, ihr 70-jähriges Bestehen. Das Bayerische Staatsbad Bad Bocklet an der fränkischen Saale hat ebenfalls Grund zu feiern, und zwar die Entdeckung der Balthasar-Neumann-Quelle vor 300 Jahren. Sie ist Deutschlands stärkste Eisenquelle.

Außerdem soll in diesem Jahr der Fokus auf die Angebote im winterlichen Franken gelegt werden, auch außerhalb von Weihnachten. Das Ziel einer eigenen Kampagne sei es, die deutschen Touristen zur kalten Jahreszeit im Land zu behalten.