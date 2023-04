Fränkischer Spargel: Kostensteigerungen trüben Saisonbeginn

Offizieller Beginn der Spargelsaison in Franken ist am 13. April. Aber schon jetzt werden die ersten Stangen gestochen: Es ist Spargel, der unter der Folie wächst. Flächendeckend ist das Gemüse aber noch nicht verfügbar. Dafür ist es im Augenblick noch zu kalt, erklärt Miriam Adel aus Schwabach, Vorsitzendende des "Spargel-Erzeugerverbands Franken". In dieser Woche werden auch noch Nachtfröste erwartet.

"Wahnsinnige Kostensteigerungen"

Die Spargelbauern klagen laut Adel über "wahnsinnige Kostensteigerungen". Löhne sind laut dem Spargelbauern Ingo Reinhart aus Untersteinbach im Steigerwald um 25 Prozent gestiegen, die Düngerpreise haben sich sogar verdoppelt. Ebenfalls teurer wurde der Strom für die Kühlung oder die Wasch- und Sortieranlagen für den Spargel und der Sprit für die Traktoren oder die Fahrzeuge, um die Erntehelfer aufs Feld und wieder zurückzubringen.

Kostensteigerungen nicht komplett auf Spargelpreise umlegen

Die Kostensteigerungen durch Inflation, Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine legt Reinhart aber nicht einfach auf den Spargelpreis um. Würde er seine gestiegenen Fixkosten komplett auf den Spargelpreis draufschlagen, befürchtet der Landwirt auf seiner Ware sitzen zu bleiben – weil die Kundschaft solche hohen Spargelpreise nicht akzeptieren würde. Er verlangt aktuell rund 14,50 Euro für das Kilo Spargel der Handelsklasse I.

Spargelanbau in Franken

Zuletzt haben in Franken 151 Betriebe auf 737 Hektar Spargel angebaut. Die Hälfte der bayerischen Spargelproduzenten arbeiten in Franken. Rund 120 Landwirte sind im "Spargelerzeugerverband Franken" organisiert. Die Hauptspargelanbaugebiete sind in Unterfranken die Regionen um Schweinfurt und Kitzingen, in Oberfranken die Gebiete um Hirschaid und Hausen und in Mittelfranken die Regionen um Roth, Schwabach und Weißenburg.