Flughafen München an Ostern: Leere Terminals, kaum Flüge

Am Flughafen München wird es auch in diesen Osterferien deutlich ruhiger als in Vor-Corona-Zeiten sein. Vom Hochbetrieb früherer Jahre wird nicht viel zu sehen sein.

Mehr Flugverbindungen

Zwar bieten die Airlines wieder mehr Flugverbindungen an. Auch werden 100 Reiseziele angeflogen, während es zuletzt nur noch 61 waren. Trotzdem werden es von 26. März bis zum 11. April insgesamt nur etwa 3.600 Starts und Landungen im Erdinger Moos sein. Zum Vergleich: Während der Osterferien 2019 waren es mit rund 18.000 Flugbewegungen noch fünf Mal so viele.

Terminal 1 weiter gesperrt

Nachdem das Terminal 1 wegen des reduzierten Betriebs weiterhin gesperrt ist, werden alle Flüge über das Terminal 2 abgewickelt. Auch der Zentralbereich wird teilweise genutzt, allerdings nur in geringem Umfang: Lediglich Passagiere der British Airways und von Pegasus Airlines checken dort ein.

Strenge Hygienemaßnahmen

In allen Abfertigungsgebäuden gelten eine Maskenpflicht sowie die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Bei der Einhaltung sollen auch mehr als 9.000 Bodenmarkierungen helfen. Außerdem sind rund 900 Hygieneschutzwände überall dort installiert worden, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in direktem Personenkontakt mit Passagieren oder Besuchern stehen.

Zahlreiche Testmöglichkeiten

Darüber hinaus gibt es am Flughafen ein umfangreiches Angebot an Corona-Testmöglichkeiten – nicht nur für Reisende, sondern auch für alle anderen, die einen Test brauchen. Allerdings sollte man sich vorher online anmelden.