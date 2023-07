Flughafen Memmingen: Passagierrekord und Ausbau-Pläne

1.991.644 Passagiere sind im letzten Jahr am Allgäu Airport in Memmingen mit dem Flugzeug gelandet oder gestartet. Der Regionalflughafen hat damit laut Flughafengeschäftsführer Ralf Schmid die bisherige Rekordmarke aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 um über 200.000 Passagiere übertroffen. Auch die eigene Prognose aus dem vergangenen Oktober von rund 1,9 Millionen wurde mit diesen Zahlen geknackt.

Gewinn von über zwei Millionen Euro

Auch im Umsatz macht sich diese Entwicklung bemerkbar. Auf der Jahresabschluss-Pressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass der Umsatz von 13,491 Millionen Euro 2019 auf 21,810 Millionen Euro 2022 gesteigert werden konnte. Der Gewinn lag am Ende bei 2,418 Millionen Euro.

Neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen

Der Region bringt der Allgäu Airport damit auch immer neue Arbeitsplätze. Aktuell arbeiteten 139 Männer und Frauen bei der Flughafengesellschaft. Seit letztem Jahr wurden in diesem Bereich demnach zehn neue Arbeitsplätze geschaffen. Bei der Tochtergesellschaft ALLgate, die für die Passagier- und Flugzeugabfertigung verantwortlich ist, seien im letzten Jahr sogar 80 neue Arbeitsplätze dazugekommen.

Allgäu Airport will weiter ausbauen

Und der Wachstumskurs soll auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden: Unter anderem sollen das Terminal ausgebaut, ein Parkhaus neu gebaut und die Rollwege vergrößert werden. Acht bis zehn Millionen Euro wird man dafür laut Schmid ausgeben.

Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass sich die Investitionen lohnen werden. Man investiere "schwäbisch vorsichtig, erst dann, wenn es schon richtig kuschelig und eng ist". Den Ausbaubedarf gebe es also längst – er sei keine Wette auf die Zukunft.

Bedeutung vor allem für Reisende nach und aus Osteuropa

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Flughafen-GmbH und schwäbische IHK-Präsident Gerhard Pfeifer betonte die Bedeutung des Flughafens für die Region: "Die Unternehmerschaft nutzt den Flughafen sehr stark, insbesondere Verbindungen nach Osteuropa, wo die Firmen in den letzten Jahren auch sehr viel investiert haben", so Pfeifer. Auch zahlreiche Arbeitskräfte aus Osteuropa kämen über den Memminger Flughafen in die Region. Ziele in Ost- und Südosteuropa sind ein Schwerpunkt der am Allgäu Airport angebotenen Verbindungen.

Ryanair will weiter auf Memmingen setzen

Auch Günstig-Fluganbieter Ryanair setzt weiter auf den Allgäu Airport: Ende vergangenen Jahres hatte die Fluggesellschaft eine dritte Maschine fest dort stationiert. An anderen deutschen Flughäfen hat Ryanair dagegen abgebaut. Als Grund nannte die Ryanair-Sprecherin für den deutschen Markt, Annika Ledeboer, hohe Gebühren vor allem an größeren Flughäfen. Dort habe Lufthansa als Premium-Anbieter eine sehr starke Machtposition. Mit Regionalflughäfen wie in Memmingen habe man langfristige Verträge, was "eine gute langfristige Planung und Wachstum" erlaube.

Flughafen will 2030 klimaneutral sein

Zudem will der Flughafen bis 2030 klimaneutral werden. Seit kurzem ist deshalb ein Blockheizkraftwerk mit 1,5 Megawatt Leistung in Betrieb. Eine Photovoltaikanlage und eine Wasserstofftankstelle seien geplant. Noch in diesem Jahr sollen auch synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, für Flugzeuge angeboten werden.