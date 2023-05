Pfingstferien: Flughafen Memmingen erwartet 130.000 Passagiere

In den Pfingstferien wird viel los sein am Memmingerberg im Unterallgäu. Der Allgäu Airport in Memmingen rechnet mit etwa 130.000 Fluggästen. Das teilte eine Sprecherin des Flughafens BR24 mit.

Hohe Flugzeug-Auslastung zu Pfingsten

Alle 640 Hin- und Rückflüge in den Schulferien seien demnach bereits "seit Wochen sehr, sehr gut gebucht" und die Auslastung der Maschinen hoch. Ein spezielles Flugangebot für die Ferien gibt es am Allgäu Airport nicht, es wird im Rahmen des normalen Sommerflugplans geflogen.

Von Memmingen nach Griechenland, Spanien und Italien

Auf diesem Flugplan finden sich zahlreiche klassische Ferienziele, wie die griechischen Inseln Korfu und Kreta, Palma de Mallorca auf den Balearen oder die italienischen Städte Rom und Palermo. Auf dem Flugplan stehen aber auch etliche Ziele in Südosteuropa, auf die sich der Memminger Flughafen spezialisiert hat, wie etwa Sofia in Bulgarien, Tirana in Albanien oder Pristina im Kosovo.

Memminger Allgäu Airport will klimaneutraler Verkehrsflughafen werden

Aktuell bleibt Fliegen wegen der hohen Kohlenstoff-Emissionen äußerst umweltschädlich, doch das soll sich in Zukunft ändern. Der Allgäu Airport will bis 2030 der erste deutsche klimaneutrale Verkehrsflughafen werden. Erst im Februar wurde am Flughafen Memmingen ein umweltfreundliches Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen. Es erzeugt Strom und Wärme. Laut Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid soll aber nicht nur der Betrieb des Flughafens, sondern auch das Fliegen insgesamt klimaneutral werden.

Dafür will der Airport gemeinsam mit dem Kraftstoffversorger den Kunden sogenannte Sustainable Aviation Fuels anbieten, also Treibstoff aus nicht-fossilen Rohstoffen, um klimaneutral ab Memmingen zu fliegen. Auch Wasserstoff könnte schon bald eine Rolle spielen. Eine öffentliche Wasserstofftankstelle für Nutzfahrzeuge und Autos soll laut Flughafen schon im kommenden Jahr starten.